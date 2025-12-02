Ngân hàng TMCP Quân đội đóng góp 3 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 24/11, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đến thăm và trao hỗ trợ nhân dân thành phố Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra năm 2025. Tiếp và làm việc với đoàn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội đã trao 3 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế để hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cảm ơn món quà sẻ chia của Ngân hàng TMCP Quân đội trong giai đoạn khó khăn của địa phương góp phần giúp đỡ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương cũng như những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời giám sát, vận động bà con sử dụng nguồn lực hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ có sự đồng hành, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, cùng với thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế và Chứng nhận “Tấm lòng vàng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế cho Ngân hàng TMCP Quân đội vì đã có nhiều đóng góp, ủng hộ nhân dân thành phố Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cũng trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm xã hội của Ngân hàng TMCP Quân đội.