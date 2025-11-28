Ngân hàng phải hỗ trợ 12 tháng lương khi thu giữ nhà ở duy nhất của người vay

Ngân hàng phải trích khoản tiền bằng 12 tháng lương tối thiểu hỗ trợ cho người vay khi thu giữ tài sản đảm bảo là chỗ ở duy nhất của họ. Đây là nội dung được đưa ra tại Nghị định số 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, có hiệu lực từ 1/12/2025.

Nghị định được thiết kế theo hướng khi thu giữ các tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất, công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên chủ nhà có khả năng, nguồn lực duy trì cuộc sống, đảm bảo các chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Cụ thể, nếu ngân hàng thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh theo quy định tại Nghị định này, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền (từ chi phí xử lý tài sản đảm bảo) cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh theo quy định, ngân hàng trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 6 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định này được đưa ra nhằm bảo đảm cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của bên đi vay và bên cho vay. Việc thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu cần có cách tiếp cận cân bằng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và lao động thường nhật của người dân./.

Theo TTXVN