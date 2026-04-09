Ngăn chặn xe quá tải “lộng hành”

Nhằm siết chặt quản lý vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Công an tỉnh triển khai tổng kiểm tra, rà soát phương tiện xe ô tô tải tự đổ và xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra kích thước thành thùng xe tải trọng lớn trên địa bàn xã Cẩm Thủy.

Hiện nay, xe tải trọng lớn thường xuyên hoạt động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cả đường liên xã trên địa bàn tỉnh. Đây là nhóm phương tiện có đặc thù chở khối lượng hàng hóa lớn, tần suất di chuyển cao, thời gian vận hành kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, tình trạng cơi nới thành thùng, tự ý hoán cải kết cấu phương tiện để tăng khả năng chở hàng, gây áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng giao thông. Hệ quả là nhiều tuyến đường nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít phương tiện vẫn hoạt động khi không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật; thậm chí có trường hợp xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông. Nhiều lái xe vi phạm tốc độ, không tuân thủ quy tắc dừng, đỗ, thậm chí có biểu hiện né tránh lực lượng chức năng. Trong quý I/2026 lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra, kiểm soát và xử lý 499 trường hợp xe quá tải trọng cho phép và 935 trường hợp quá kích thước thành thùng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát toàn diện đối với các phương tiện xe tải tự đổ và sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên. Đây được xác định là bước đi quan trọng nhằm siết chặt quản lý vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh. Nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, thị trấn tiến hành tổng rà soát khoảng 1.500 phương tiện đang hoạt động hoặc thuộc diện đăng ký quản lý. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, nội dung kiểm tra lần này được xác định với yêu cầu cao, toàn diện, đi sâu vào từng yếu tố liên quan đến phương tiện và con người. Các tổ công tác tập trung thu thập, cập nhật thông tin đầy đủ về phương tiện, chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải cũng như người trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện. Bên cạnh đó, hiện trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện cũng được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông và vận tải đường bộ.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đặc biệt tập trung vào những nội dung tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Trong đó, tình trạng cơi nới thành thùng, hoán cải phương tiện trái quy định là một trong những vấn đề được kiểm tra nghiêm ngặt. Thực tế cho thấy, nhiều phương tiện đã tự ý thay đổi kết cấu, nâng cao thành thùng để chở quá tải, gây mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Cùng với đó, việc kiểm tra vị trí lắp đặt biển số, niên hạn sử dụng phương tiện cũng được thực hiện chặt chẽ nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm như sử dụng phương tiện quá hạn, biển số không đúng quy định hoặc có dấu hiệu che giấu, thay đổi thông tin nhận diện. Đây là những hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, truy vết khi xảy ra sự cố.

Một nội dung quan trọng khác là kiểm tra việc lắp đặt và hoạt động của thiết bị giám sát hành trình cũng như thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Đây là những công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng theo dõi, quản lý hoạt động của phương tiện trong suốt quá trình vận hành. Thông qua dữ liệu từ các thiết bị này, lực lượng chức năng có thể phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, không tuân thủ thời gian lái xe, dừng đỗ không đúng quy định.

Ngoài ra, việc chuyển đổi sang biển số nền màu vàng đối với phương tiện kinh doanh vận tải cũng là một tiêu chí bắt buộc được kiểm tra trong đợt này. Quy định này nhằm phân biệt rõ ràng giữa phương tiện kinh doanh và không kinh doanh vận tải, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng. Những trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Với tinh thần kiên quyết, các tổ công tác thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 25/4/2026, toàn bộ 100% phương tiện trong danh sách quản lý sẽ được rà soát, kiểm tra. Các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu sai phạm sẽ được xử lý dứt điểm. Đây là bước đi quan trọng nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải, đặc biệt đối với nhóm phương tiện tải trọng lớn. Không dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý, đợt tổng rà soát còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của chủ phương tiện và người lái xe. Trong quá trình làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, giúp người dân hiểu rõ và tự giác chấp hành.

Bài và ảnh: Lê Hợi