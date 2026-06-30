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Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây mất an ninh trật tự trên đường phố

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, mang theo hung khí, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây mất an ninh trật tự trên đường phố

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, mang theo hung khí, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây mất an ninh trật tự trên đường phố

Theo đó, sáng 30/6, các tổ công tác phát hiện nhóm 10 thanh, thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí như kiếm, dao, côn nhị khúc và vỏ chai bia, di chuyển với tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc phường Hạc Thành và các xã, phường giáp ranh. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an các xã: Yên Thọ, Đông Thành, Nông Cống, Cẩm Tân triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế, đưa toàn bộ các đối tượng cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây mất an ninh trật tự trên đường phố

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 dao, 1 côn nhị khúc cùng một số vỏ chai bia. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 10 đối tượng và 5 phương tiện với tổng số tiền phạt gần 100 triệu đồng; đồng thời yêu cầu phụ huynh cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thái Thanh (CTV)

Từ khóa:

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