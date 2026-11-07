Nga, Ukraine và EU chuẩn bị cho vòng đàm phán mới tại Abu Dhabi

Nga, Ukraine và các nước Châu Âu đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao trước thềm cuộc đàm phán ba bên Nga- Mỹ- Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi ngày 10-11/11. Tuy nhiên, khác biệt về các bảo đảm an ninh và vai trò của Châu Âu trong tiến trình hòa bình vẫn là những vấn đề đáng chú ý.

Ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga, cùng những quan chức dự kiến tham gia đoàn đàm phán của Moscow tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin cho biết đã mời các thành viên đoàn đàm phán đến dự cuộc họp để trao đổi về những vấn đề liên quan trước khi lên đường. Đoàn Nga sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Igor Kostyukov và Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Yury Zhigarlovsky.Thành phần này cho thấy Nga huy động cả các quan chức phụ trách đối ngoại, tình báo và quân sự tham gia chuẩn bị cho vòng đàm phán.

Vòng đàm phán sắp tới do Mỹ thúc đẩy, dự kiến có sự tham gia của các phái đoàn Nga và Ukraine trong hai ngày 10-11/11. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được dự kiến đại diện Washington. Theo thông tin phía Mỹ công bố, các nội dung trao đổi có thể bao gồm bảo đảm an ninh sau xung đột, giảm leo thang, các vấn đề nhân đạo và những bước đi hướng tới chấm dứt chiến sự. Đây sẽ là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn; vòng đàm phán trước đó diễn ra tại Geneva hồi tháng 2.

Trong khi Moscow chuẩn bị đoàn đàm phán, Ukraine cũng tăng cường tham vấn với các đối tác phương Tây. Ngày 6/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng các quốc gia vùng biển Baltic tại Warsaw, Ba Lan, cùng Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Kaja Kallas và các đại diện khu vực.

Tại cuộc họp, các bên trao đổi về nỗ lực hòa bình, vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán và việc phối hợp lập trường trước cuộc gặp tại Abu Dhabi. Ngoại trưởng Sybiha cho biết Kiev muốn tiến trình hòa bình có sự hiện diện của các nước châu Âu cả trước và sau cuộc gặp tại Abu Dhabi. Những ưu tiên của Ukraine gồm bảo đảm an ninh, giảm căng thẳng tại Biển Đen, thỏa thuận ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng, trao trả trẻ em và trao đổi tù binh.

Về phía EU, bà Kaja Kallas khẳng định liên minh này phải có vai trò trong việc xây dựng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Theo bà, Ukraine cần được tích hợp đầy đủ vào cấu trúc an ninh hiện có của Châu Âu, trong đó có NATO và EU; đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có quyền phủ quyết các vấn đề an ninh của châu Âu.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đại diện các nước Châu Âu sẽ không tham gia cuộc gặp tại UAE do đây là cuộc đàm phán theo định dạng ba bên. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng châu Âu cuối cùng sẽ phải tham gia các cuộc thảo luận. Ông Peskov cáo buộc các nước Châu Âu chưa thống nhất được ai sẽ đại diện cho mình và cho biết Moscow chưa nhận được đề xuất cụ thể từ phía này.

Nhật Lệ