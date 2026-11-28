Mỹ hoãn công bố kế hoạch điều chỉnh lực lượng tại Châu Âu

Mỹ thông báo với các đồng minh NATO rằng nước này sẽ không kịp công bố kết quả rà soát bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu theo thời hạn dự kiến ngày 1/12 tới và sẽ lùi sang năm 2027. Việc trì hoãn khiến các nước trong liên minh tiếp tục chờ đợi quyết định của Washington về quy mô binh sĩ, hệ thống căn cứ và vai trò quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Theo các nguồn tin ngoại giao tại Brussels và truyền thông châu Âu ngày 26/11, Phó Đại sứ Mỹ tại NATO Scott Oudkirk đã thông báo trong một cuộc họp kín với các phái viên liên minh rằng Washington sẽ không thể trình bày báo cáo đánh giá về bố trí lực lượng tại châu Âu kịp thời cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao NATO vào tuần tới, đồng thời dời việc công bố kết quả rà soát sang năm 2027.

Cuộc rà soát kéo dài 6 tháng do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khởi xướng hồi tháng 6 nhằm đánh giá toàn diện sự hiện diện của khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ trên khắp châu Âu (tập trung chủ yếu tại Đức, Italy và Anh), cũng như các vấn đề về quyền tiếp cận, đóng quân và quá cảnh. Động thái này nằm trong định hướng tái phân bổ nguồn lực toàn cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump- ưu tiên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thúc đẩy các đồng minh châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh thông thường của khu vực.

Một số nguồn tin ngoại giao và quan sát viên nhận định biến động chính trị tại Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11 khi đảng Dân chủ giành lại thế đa số ở cả hai viện Quốc hội , cùng những tranh cãi quanh vị trí của ông Hegseth có thể là các yếu tố tác động đến tiến độ công bố kế hoạch.

Theo hãng tin Bloomberg, các đồng minh NATO đang theo dõi khả năng Mỹ cắt giảm quân số tại châu Âu, song quy mô điều chỉnh vẫn chưa được xác định.

Việc Mỹ lùi thời hạn công bố kết quả rà soát diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao khả năng tự bảo đảm an ninh. Dù vậy, sự hiện diện của quân đội Mỹ vẫn được xem là một thành tố quan trọng trong năng lực răn đe và phòng thủ của NATO, đặc biệt ở sườn phía Đông của liên minh.

Hiện Washington chưa công bố lịch trình mới cho cuộc rà soát. Vì vậy, các đồng minh NATO vẫn phải chờ những quyết định cụ thể của Mỹ về quy mô và cách thức điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Nhật Lệ