Bốn vấn đề tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai ngay sau Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Phát biểu tiếp thu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, diễn ra sáng 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo triển khai ngay sau Hội thảo.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi tại Hội thảo, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh xác định cần khẩn trương chuyển hóa các ý kiến đóng góp thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh bốn định hướng, nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai sau Hội thảo.

Bốn định hướng, nhiệm vụ trọng tâm • Chuyển hóa kết quả Hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học, rõ địa chỉ, có khả năng thực hiện và kiểm chứng được. • Đánh giá đúng năng lực quản trị và điều kiện thực thi của từng xã, phường, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. • Xây dựng cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ; cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm. • Gắn đổi mới năng lực quản trị với khai thác hiệu quả các động lực và không gian phát triển mới của tỉnh.

Chuyển hóa kết quả Hội thảo thành các kiến nghị chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ phối hợp với Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo, hoàn thiện báo cáo kiến nghị chính sách và danh mục những vấn đề cần ưu tiên giải quyết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các kiến nghị phải được phân loại rõ theo 3 nhóm:

(1) Vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tập trung giải quyết ngay.

(2) Vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách.

(3) Những vấn đề mới có tính khả thi, nhưng chưa đủ căn cứ áp dụng đại trà thì nghiên cứu, lựa chọn để thí điểm trong khuôn khổ pháp luật và đánh giá kết quả.

Mỗi kiến nghị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt được; không dừng lại ở những nhận định chung hoặc khẩu hiệu mang tính định hướng.

Đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Lê Hợi

Đánh giá đúng năng lực quản trị và điều kiện thực thi của từng xã, phường

Tỉnh Thanh Hóa có 166 xã, phường với quy mô, tính chất và điều kiện rất khác nhau; một phường đô thị đông dân, một xã có nhiều dự án công nghiệp và một xã miền núi, biên giới không thể quản lý theo cùng một khuôn.

Chính vì vậy, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu các tiêu chí được đề xuất tại Hội thảo, xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, làm rõ 3 vấn đề: Điều kiện, nguồn lực thực thi; Năng lực tổ chức thực hiện; kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua đó, xác định đúng những mặt mạnh, điểm yếu, khoảng trống về năng lực của từng địa bàn; trong quý I/2027, hoàn thiện phương án thí điểm tại một số địa bàn đại diện cho khu vực đô thị, công nghiệp, đồng bằng, miền núi và biên giới.

Việc đánh giá phải đi vào thực chất (hồ sơ đúng hạn nhưng người dân phải đi lại nhiều lần; dịch vụ công trực tuyến nhưng cán bộ vẫn phải làm thay người dân... thì chưa thể coi là hiệu quả). Kết quả đánh giá phải được sử dụng để điều chỉnh phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng quản trị; không đơn thuần là xếp hạng hay tạo thêm một phong trào thi đua. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng

Xây dựng cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ; cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: “Trung ương không làm thay địa phương; cấp tỉnh không giữ lại những việc có thể phân cấp, phân quyền cho cấp xã và cấp xã đủ điều kiện thực hiện tốt”.

Cấp xã phải chủ động, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền; cấp tỉnh phải làm tốt vai trò quy hoạch, chỉ đạo điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện việc phân cấp, phân quyền, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài chính; kịp thời nhận diện những nội dung còn chồng chéo, bất cập hoặc chưa rõ thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Việc đã rõ thẩm quyền nhưng chậm do trông chờ, né tránh thì phải chấn chỉnh và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đối với những khó khăn xuất phát từ thiếu nhân lực, dữ liệu, hướng dẫn chuyên môn hoặc vướng mắc về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, cấp tỉnh phải chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; không giao trách nhiệm vượt quá điều kiện thực tế của cấp xã. Việc còn chồng chéo hoặc vướng từ quy định pháp luật thì phải kịp thời rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Các sở, ngành phải chuyển từ phương thức quản lý, chỉ đạo đơn thuần sang hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và chịu trách nhiệm đến cùng trong việc tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, giúp cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp; không tạo thêm tầng nấc trung gian, thủ tục không cần thiết.

Đồng thời, rà soát việc bố trí cán bộ theo vị trí việc làm và khối lượng công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần.

Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân; bảo đảm quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó, không buông lỏng quản lý, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đai biểu dự Hội thảo. Ảnh: Lê Hợi

Gắn đổi mới năng lực quản trị với khai thác hiệu quả các động lực và không gian phát triển mới

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị theo đặc thù từng không gian phát triển.

(1) Đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cảng biển, trọng tâm là năng lực điều phối liên ngành về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng.

(2) Đối với khu vực đô thị, trọng tâm là quản trị không gian, hạ tầng và trật tự xây dựng.

(3) Đối với vùng đồng bằng, ven biển và nông thôn, cần phát huy lợi thế của không gian hành chính mới sau sắp xếp, thúc đẩy liên kết sản xuất, nông nghiệp giá trị cao và kinh tế tư nhân.

(4) Đối với miền núi, biên giới, cần mô hình quản trị phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán, gắn sinh kế, du lịch cộng đồng với bảo tồn văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Lê Hợi

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu, những gợi mở tại Hội thảo về phát triển du lịch, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế không gian tầm thấp, đánh giá tính khả thi, lựa chọn những nội dung phù hợp đề đưa vào chương trình hành động của tỉnh.

Tuy nhiên, tránh chạy theo xu hướng khi chưa đủ điều kiện thực hiện theo tinh thần “chính quyền kiến tạo không làm thay doanh nghiệp, không thay thế vai trò của thị trường, mà phải tạo lập môi trường thuận lợi, kết nối nguồn lực, tháo gỡ rào cản và bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo”, đồng chí Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

NM