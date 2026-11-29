Iran triển khai lực lượng lục quân dọc biên giới, căng thẳng tại Hormuz gia tăng

Iran tuyên bố đã bố trí lực lượng lục quân dọc toàn bộ tuyến biên giới và nâng mức sẵn sàng chiến đấu, trong khi quân đội nước này thông báo một tàu chở dầu bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz và bắn hạ UAV trinh sát của đối phương.

Theo truyền thông Iran ngày 28/11, Tướng Cyrus Amanollahi, Phó Tư lệnh tác chiến Lực lượng Lục quân Iran, cho biết các đơn vị đã được triển khai dọc toàn bộ tuyến biên giới, từ khu vực Tây Bắc đến các vùng giáp Turkmenistan và Afghanistan. Việc bố trí lực lượng được thực hiện theo kế hoạch phòng thủ đã được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt.

Ông Amanollahi cho biết quân đội chính quy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng thực thi pháp luật và dân quân Basij đang tăng cường phối hợp. Các cuộc kiểm tra cũng được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu và trang thiết bị của các đơn vị.

Trong khi đó, Tướng Nozar Nemati, Phó Tư lệnh Lực lượng Lục quân Iran, cho biết các đơn vị đã được bố trí dọc biên giới từ trước khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2. Ông khẳng định Iran đã chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ tấn công trên bộ.

Cùng thời điểm, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Quân đội Iran ngày 29/11 cho biết ba tàu chở dầu đã đi vào khu vực hạn chế ở phía Đông eo biển sau khi tắt các hệ thống nhận dạng và định vị. Một tàu được cho là đã va phải thủy lôi, bốc cháy và mất khả năng hoạt động, trong khi hai tàu còn lại quay trở lại vùng Vịnh. Phía Iran chưa công bố tên các tàu cũng như thông tin về thương vong.

Hải quân Iran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz vẫn bị đóng cho đến khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Quân đội Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của đối phương tại khu vực eo biển, song không cung cấp thêm thông tin về chủng loại hay bên sở hữu phương tiện này.

Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải chung (JMIC), tính đến ngày 26/11, mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz được đánh giá ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý các thông tin về việc tàu thuyền bị tấn công bằng thủy lôi chưa được xác nhận độc lập.

Bích Hồng