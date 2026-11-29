Iran và Iraq thảo luận thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 28/11, các quan chức an ninh cấp cao của Iran và Iraq đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Tehran nhằm trao đổi về việc tăng cường hợp tác an ninh song phương cũng như bảo đảm ổn định khu vực.

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Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), tại cuộc gặp, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei và Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Qasim al-Aboudi đã khẳng định cam kết triển khai hiệu quả thỏa thuận an ninh song phương được hai nước ký kết năm 2023.

Phát biểu tại hội đàm, ông Rezaei nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi đầy đủ thỏa thuận an ninh nói trên, coi đây là cơ sở quan trọng để duy trì trật tự và bảo đảm an ninh dọc tuyến biên giới chung giữa hai nước. Quan chức an ninh cấp cao của Iran nhận định một nước Iraq “độc lập, hùng mạnh và phát triển” có thể đóng vai trò là một trong những nền tảng trụ cột cho các cơ chế an ninh mới tại khu vực Tây Á.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng đề cao tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác kinh tế giữa Tehran và Baghdad. Ông lưu ý hai quốc gia láng giềng cần chủ động phối hợp, không để các yếu tố tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình hợp tác song phương.

Về phía Iraq, Cố vấn An ninh Quốc gia Qasim al-Aboudi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và quyết tâm của Baghdad trong việc thực hiện toàn diện thỏa thuận an ninh với Tehran. Ông al-Aboudi đồng thời nhấn mạnh lập trường nhất quán của Iraq là không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng không phận cũng như lãnh thổ của nước này để tiến hành các hoạt động chống lại Iran hay các quốc gia láng giềng khác.

Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Qasim al-Aboudi đã tới thủ đô Tehran với tư cách là đặc phái viên chính thức của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Theo chương trình nghị sự, ông al-Aboudi sẽ có chuỗi cuộc gặp và hội đàm với nhiều quan chức cấp cao của phía Iran nhằm thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa hai nước.

Thanh Giang