Israel: Ông Netanyahu sẵn sàng trở thành Thủ tướng luân phiên để lập chính phủ đoàn kết

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc với cơ chế luân phiên Thủ tướng, trong đó lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot sẽ đảm nhiệm vị trí này trước. Hai bên dự kiến tiến hành đàm phán vào ngày 30/11, trong bối cảnh thời hạn thành lập chính phủ mới đang đến gần.

Trong tuyên bố ngày 28/11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông sẵn sàng gác lại nguyên tắc đảng giành nhiều ghế nhất phải đứng đầu chính phủ, để ông Gadi Eisenkot đảm nhiệm chức Thủ tướng trong giai đoạn đầu, còn ông giữ vị trí Thủ tướng luân phiên.

Ông Netanyahu nhấn mạnh, trước những mối đe dọa an ninh mà Israel đang phải đối mặt, việc thành lập một chính phủ có đủ khả năng ứng phó là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo. Đây cũng là lần đầu tiên ông công khai đề nghị nhường vị trí Thủ tướng trước cho đối thủ, sau khi từng kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Phản hồi đề xuất trên, ông Eisenkot mời ông Netanyahu cùng nhóm đàm phán của đảng Likud tham gia thương lượng tại khách sạn Dan Accadia ở thành phố Herzliya. Hai bên dự kiến gặp nhau vào 10 giờ sáng 30/11 (giờ địa phương). Lãnh đạo đảng Yashar tuyên bố sẵn sàng đánh giá thiện chí của Likud thông qua các cuộc đàm phán thực chất và nhanh chóng.

Trước đó, ông Eisenkot cáo buộc Likud trì hoãn tiến trình thương lượng trong gần 3 tuần và chưa phản hồi đề xuất chi tiết mà đảng Yashar đưa ra. Ông nhấn mạnh một chính phủ đoàn kết cần được xây dựng trên cơ sở các giá trị chung và sự đồng thuận về những vấn đề chính sách quan trọng.

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 không giúp bất kỳ khối chính trị nào giành được đa số ghế. Sau khi được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ với sự đề cử của 67 nghị sĩ, ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6/12 để hoàn thành nhiệm vụ. Ông tuyên bố sẽ không sử dụng phương án gia hạn thêm tối đa 14 ngày. Hiện liên minh tiềm năng gồm 4 đảng do ông Eisenkot thúc đẩy nắm giữ 48 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội, trong khi khối của ông Netanyahu có 53 ghế. Để đạt đa số tối thiểu 61 ghế, ông Eisenkot cần tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đảng Arab hoặc các đảng Do Thái Chính thống cực đoan nếu không đạt được thỏa thuận với Likud. Trong khi đó, đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết với Likud vấp phải phản ứng từ một số chính trị gia đối lập.

Bích Hồng