Malaysia đưa an ninh mạng và công nghệ vào trọng tâm chiến lược an ninh quốc gia

Ngày 27.11, thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công bố Chính sách An ninh quốc gia giai đoạn 2026-2030, xác định 10 lĩnh vực trọng tâm và 30 chiến lược nhằm ứng phó với 53 vấn đề, thách thức và nguy cơ an ninh trong 5 năm tới. Đáng chú ý, an ninh mạng và công nghệ lần đầu được xác định là một lĩnh vực trọng tâm riêng, phản ánh sự điều chỉnh trước những thách thức ngày càng đa dạng trong môi trường an ninh hiện nay.

Phát biểu tại lễ công bố ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Anwar cho biết chính sách mới được xây dựng trên cơ sở những biến động địa chính trị và tính chất ngày càng phức tạp của các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Theo ông, nguy cơ hiện nay không chỉ xuất phát từ xung đột quân sự hay bất ổn khu vực, mà còn bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính, mạng lưới quốc phòng và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Một trong những điều chỉnh đáng chú ý là việc tái cấu trúc 9 giá trị cốt lõi của chính sách giai đoạn trước thành 10 lĩnh vực trọng tâm chiến lược. Theo Thủ tướng Anwar, Malaysia cần tăng cường đầu tư cho năng lực an ninh mạng, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực chuyên môn để chủ động ứng phó với các nguy cơ mới. Ông cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét thành lập những đơn vị chuyên trách, qua đó nâng cao năng lực quốc gia và cải thiện hiệu quả phối hợp.

Chính sách An ninh quốc gia 2026-2030 tiếp nối định hướng an ninh toàn diện của giai đoạn 2021-2025, trong đó an ninh được xem xét trên nhiều phương diện, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường đến công nghệ và an toàn công cộng. Chính sách mới đề ra 30 chiến lược thuộc 10 lĩnh vực trọng tâm để xử lý 53 vấn đề, thách thức và nguy cơ đã được xác định.

Về triển khai, Hội đồng An ninh quốc gia trực thuộc Văn phòng Thủ tướng sẽ giữ vai trò điều phối, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan. Chính phủ Malaysia đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận “Toàn chính phủ, toàn xã hội”, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và người dân trong bảo đảm an ninh quốc gia. Hiệu quả thực hiện sẽ được theo dõi thông qua Chỉ số An ninh quốc gia cùng các cơ chế giám sát, diễn tập và phối hợp liên ngành. Việc công bố chính sách mới cho thấy Malaysia tiếp tục mở rộng cách tiếp cận an ninh theo hướng toàn diện, trong đó kết hợp bảo vệ chủ quyền, củng cố năng lực trong nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế. An ninh mạng và công nghệ được đặt ngang hàng với các lĩnh vực trọng yếu khác, trở thành một trong những ưu tiên trong định hướng bảo đảm an ninh quốc gia của nước này đến năm 2030.

Thu Uyên