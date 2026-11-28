Phát biểu tiếp thu của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu tiếp thu và định hướng triển khai sau Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, diễn ra sáng 28/11.

Kính thưa đồng chí PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các địa phương!

Kính thưa các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý!

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền cơ sở đã quan tâm, tham dự và dành nhiều tâm huyết, trí tuệ đóng góp cho Hội thảo hôm nay.

Tỉnh Thanh Hóa trân trọng tiếp thu báo cáo tổng kết của đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, phát biểu đề dẫn của đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn, các ý kiến chỉ đạo, phân tích khoa học và kiến nghị chính sách của các đại biểu.

Những trao đổi tại Hội thảo đã góp phần làm rõ cả phương diện lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển; đồng thời gợi mở nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu thực thi. Đây cũng là vấn đề đặt ra trực tiếp đối với Thanh Hóa sau gần 17 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; không chỉ là bộ máy đã được sắp xếp tinh gọn, mà còn là năng lực hành động, chất lượng phục vụ Nhân dân và khả năng kiến tạo phát triển của chính quyền các cấp.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi tại Hội thảo, tỉnh Thanh Hóa xác định cần khẩn trương chuyển hóa các ý kiến đóng góp thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Tôi xin không nhắc lại nội dung đã được các đồng chí phân tích, trao đổi, mà tập trung nhấn mạnh 04 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai sau Hội thảo:

Thứ nhất, chuyển hóa kết quả Hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học, rõ địa chỉ, có khả năng thực hiện và kiểm chứng được

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo, hoàn thiện báo cáo kiến nghị chính sách và danh mục những vấn đề cần ưu tiên giải quyết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các kiến nghị phải được phân loại rõ theo 03 nhóm:

(1) Vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tập trung giải quyết ngay.

(2) Vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách.

(3) Những vấn đề mới có tính khả thi, nhưng chưa đủ căn cứ áp dụng đại trà thì nghiên cứu, lựa chọn để thí điểm trong khuôn khổ pháp luật và đánh giá kết quả.

Mỗi kiến nghị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt được; không dừng lại ở những nhận định chung hoặc khẩu hiệu mang tính định hướng.

Thứ hai, đánh giá đúng năng lực quản trị và điều kiện thực thi của từng xã, phường, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo

Thanh Hóa có 166 xã, phường với quy mô, tính chất và điều kiện rất khác nhau; một phường đô thị đông dân, một xã có nhiều dự án công nghiệp và một xã miền núi, biên giới không thể quản lý theo cùng một khuôn.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu các tiêu chí được đề xuất tại Hội thảo, xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, làm rõ 03 vấn đề: (1) Điều kiện, nguồn lực thực thi; (2) Năng lực tổ chức thực hiện; (3) kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua đó, xác định đúng những mặt mạnh, điểm yếu, khoảng trống về năng lực của từng địa bàn; trong quý I/2027, hoàn thiện phương án thí điểm tại một số địa bàn đại diện cho khu vực đô thị, công nghiệp, đồng bằng, miền núi và biên giới.

Việc đánh giá phải đi vào thực chất (hồ sơ đúng hạn nhưng người dân phải đi lại nhiều lần; dịch vụ công trực tuyến nhưng cán bộ vẫn phải làm thay người dân... thì chưa thể coi là hiệu quả). Kết quả đánh giá phải được sử dụng để điều chỉnh phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng quản trị; không đơn thuần là xếp hạng hay tạo thêm một phong trào thi đua.

Thứ ba, xây dựng cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ; cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm

Quan điểm xuyên suốt là: “Trung ương không làm thay địa phương; cấp tỉnh không giữ lại những việc có thể phân cấp, phân quyền cho cấp xã và cấp xã đủ điều kiện thực hiện tốt”. Cấp xã phải chủ động, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền; cấp tỉnh phải làm tốt vai trò quy hoạch, chỉ đạo điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra.

Do đó, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện việc phân cấp, phân quyền, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài chính; kịp thời nhận diện những nội dung còn chồng chéo, bất cập hoặc chưa rõ thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Việc đã rõ thẩm quyền nhưng chậm do trông chờ, né tránh thì phải chấn chỉnh và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đối với những khó khăn xuất phát từ thiếu nhân lực, dữ liệu, hướng dẫn chuyên môn hoặc vướng mắc về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, cấp tỉnh phải chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; không giao trách nhiệm vượt quá điều kiện thực tế của cấp xã. Việc còn chồng chéo hoặc vướng từ quy định pháp luật thì phải kịp thời rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Các sở, ngành phải chuyển từ phương thức quản lý, chỉ đạo đơn thuần sang hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và chịu trách nhiệm đến cùng trong việc tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, giúp cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp; không tạo thêm tầng nấc trung gian, thủ tục không cần thiết.

Đồng thời, rà soát việc bố trí cán bộ theo vị trí việc làm và khối lượng công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần.

Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân; bảo đảm quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó, không buông lỏng quản lý, không đùn đẩy trách nhiệm.

Thứ tư, gắn đổi mới năng lực quản trị với khai thác hiệu quả các động lực và không gian phát triển mới của tỉnh

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thanh Hóa sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị theo đặc thù từng không gian phát triển.

(1) Đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cảng biển, trọng tâm là năng lực điều phối liên ngành về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng.

(2) Đối với khu vực đô thị, trọng tâm là quản trị không gian, hạ tầng và trật tự xây dựng.

(3) Đối với vùng đồng bằng, ven biển và nông thôn, cần phát huy lợi thế của không gian hành chính mới sau sắp xếp, thúc đẩy liên kết sản xuất, nông nghiệp giá trị cao và kinh tế tư nhân.

(4) Đối với miền núi, biên giới, cần mô hình quản trị phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán, gắn sinh kế, du lịch cộng đồng với bảo tồn văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Những gợi mở của Hội thảo về phát triển du lịch, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế không gian tầm thấp, cần được các sở, ngành nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, lựa chọn những nội dung phù hợp để cụ thể hóa trong chương trình hành động của tỉnh; tránh chạy theo xu hướng khi chưa đủ điều kiện thực hiện theo tinh thần “chính quyền kiến tạo không làm thay doanh nghiệp, không thay thế vai trò của thị trường, mà phải tạo lập môi trường thuận lợi, kết nối nguồn lực, tháo gỡ rào cản và bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo”.

Kính thưa các đồng chí!

Thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ được đánh giá ở việc bộ máy được sắp xếp tinh gọn, mà quan trọng hơn là năng lực hành động, chất lượng phục vụ Nhân dân, hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư và những giá trị thiết thực mà chính quyền mang lại cho sự phát triển của địa phương.

Với đặc thù có nhiều loại hình không gian phát triển, từ đô thị, công nghiệp, cảng biển, đồng bằng, ven biển đến miền núi, biên giới, Thanh Hóa có những điều kiện thực tiễn phong phú để nghiên cứu, tổng kết và phát triển các mô hình quản trị phù hợp. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức vận hành chính quyền, nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo những động lực phát triển mới.

Trong quá trình đó, tỉnh sẽ kiên trì thực hiện nguyên tắc: “Mọi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm; mọi giải pháp phải có lộ trình; mọi kết quả phải được giải quyết từ những điểm nghẽn đã tháo gỡ, nguồn lực đã khơi thông và đời sống Nhân dân được cải thiện”.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, sự đồng hành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện và triển khai các giải pháp đổi mới quản trị, kiến tạo phát triển.

Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia và quý vị đại biểu. Kính chúc các đồng chí và quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!