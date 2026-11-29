Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thế giới Hồi giáo tăng cường vai trò trong trật tự quốc tế mới

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường đoàn kết, củng cố hợp tác khu vực và chủ động tham gia định hình trật tự quốc tế đang hình thành, nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để nâng cao tiếng nói và vai trò của thế giới Hồi giáo trong các vấn đề toàn cầu.

Phát biểu ngày 28/11 tại lễ khai mạc Diễn đàn Al Sharq 2026 ở Istanbul, ông Fidan nhận định hệ thống quốc tế đang trải qua những chuyển biến sâu sắc, với sự dịch chuyển cán cân quyền lực và sự xuất hiện của các trung tâm ảnh hưởng mới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và công nghệ.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thế giới Hồi giáo hiện chiếm hơn 1/4 dân số toàn cầu, do đó cần chủ động đóng góp vào quá trình định hình hệ thống quốc tế mới. Ông nhấn mạnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), với 57 quốc gia thành viên, có tiềm lực đáng kể để thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng hơn thông qua hành động thống nhất và phối hợp.

Về hợp tác khu vực, ông Fidan đề cập Liên minh Phòng thủ Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, cùng cơ chế Bộ tứ khu vực (R4) gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia. Theo ông, những sáng kiến này thể hiện nỗ lực tăng cường phối hợp, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chung trước các thách thức khu vực.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng hợp tác giữa các quốc gia Hồi giáo không nên giới hạn trong lĩnh vực an ninh mà cần mở rộng sang thương mại, hội nhập kinh tế, kết nối hạ tầng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có thể tạo nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng chung.

Đề cập vấn đề Palestine, ông Fidan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó thành lập một Nhà nước Palestine độc lập với thủ đô ở Đông Jerusalem. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo, thúc đẩy tái thiết Gaza và bảo đảm các quyền chính đáng của người Palestine.

Kết thúc bài phát biểu, ông Fidan nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng lòng tin, mở rộng kết nối và phát triển các hình thức hợp tác mới, qua đó góp phần nâng cao vị thế của thế giới Hồi giáo trong trật tự quốc tế tương lai.

Thanh Giang