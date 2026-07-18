Nga Sơn tầm soát sức khoẻ miễn phí cho người dân, tri ân cựu chiến binh

Trong 2 ngày (17 và 18/7), Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn phối hợp với Hệ thống Y tế MEDLATEC Thanh Hóa tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc nguy cơ ung thư gan cho người dân và khám sức khỏe tri ân hội viên Hội Cựu chiến binh xã Nga Sơn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn và nhân viên Hệ thống Y tế MEDLATEC Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nguy cơ ung thư gan miễn phí cho người dân.

Chương trình hỗ trợ miễn phí 1.000 xét nghiệm sàng lọc nguy cơ ung thư gan cho người dân trên địa bàn xã Nga Sơn và các khu vực lân cận. Người tham gia được lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn kết quả và hướng dẫn theo dõi, điều trị khi cần thiết. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng.

Ông Mai Văn Đượm ở xã Nga Sơn chia sẻ, việc được khám và làm xét nghiệm miễn phí giúp người dân có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và yên tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh hoạt động sàng lọc ung thư gan, chương trình còn tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho khoảng 150 hội viên Hội Cựu chiến binh xã Nga Sơn. Các cựu chiến binh được khám lâm sàng, tư vấn dinh dưỡng, kiểm tra các bệnh mạn tính và hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Nga Sơn được khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và theo dõi các bệnh mạn tính.

Theo bác sĩ CKII Ngô Công Nghiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đại diện Hệ thống Y tế MEDLATEC Thanh Hóa cho biết, đơn vị hỗ trợ chuyên môn xét nghiệm, trang thiết bị và nhân lực kỹ thuật nhằm đưa các dịch vụ xét nghiệm chất lượng cao đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chương trình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tri ân các cựu chiến binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Chương trình không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao ý thức khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật, mà còn thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các cựu chiến binh, góp phần lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Kim Dung