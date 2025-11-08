Nga Sơn gia tăng giá trị từ sản xuất vụ đông

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, sản xuất nông nghiệp vụ đông của xã Nga Sơn chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão. Do đó, ngay sau bão xã đã tập trung khôi phục, quyết tâm triển khai hiệu quả sản xuất, lấy vụ đông để gia tăng giá trị, đảm bảo mức tăng trưởng tốt nhất có thể cho ngành nông nghiệp năm 2025 và tạo đà phát triển trong năm 2026.

Nông dân xã Nga Sơn chăm sóc cây hành vụ đông 2025-2026.

Ngay từ đầu vụ đông, UBND xã Nga Sơn đã chỉ đạo người dân ở 34 thôn tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích vụ mùa, giải phóng đất để sản xuất vụ đông đúng khung thời vụ. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả mưa bão, xử lý đồng ruộng, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện từng xứ đồng để sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Theo kế hoạch, vụ đông 2025, xã Nga Sơn phấn đấu gieo trồng 370ha cây trồng các loại, chủ yếu là lạc, ngô, khoai lang, khoai tây, hành và rau màu các loại. Với đặc điểm tự nhiên và truyền thống sản xuất của Nhân dân, vụ đông sớm của xã Nga Sơn chủ yếu tập trung vào cây lạc, ngô, khoai lang. Còn những cây trồng trọng điểm, kỳ vọng giá trị kinh tế cao, như: khoai tây, rau màu... UBND xã đã hướng dẫn người dân tập trung sản xuất từ cuối tháng 10 và chủ động tìm kiếm những đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ông Mai Ngọc Hà, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Nga Sơn, cho biết: “Điểm nổi bật góp phần nâng cao giá trị sản xuất vụ đông của Nga Sơn năm nay chính là tập trung vào cơ cấu giống cây trồng phù hợp, ưu tiên sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đơn cử như, với cây ngô sử dụng các loại giống ngắn ngày như PAC999, CP919, HN88; cây lạc sử dụng các giống lạc L14, L26, TB25, L16 có thời gian sinh trưởng từ 110 - 120 ngày bố trí trên chân đất đậu tương, khoai lang, đậu xanh, đậu đen. Áp dụng kỹ thuật lạc che phủ nilon 100% diện tích; cây khoai lang bố trí trồng trên đất lúa màu, gò bãi. Bằng các giống khoai lang có chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, như: khoai lang Nhật, Hồng Lương, Hoàng Long.

Đối với cây trồng chủ lực khoai tây, xã tập trung sản xuất từ ngày 5 đến 15/11/2025 để hạn chế nứt củ khi gặp mưa vào cuối vụ và sử dụng các giống khoai tây có chất lượng cao đáp ứng thị hiếu tiêu dùng, giống khoai tây chế biến liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, như FL2215, Marabel, Atlantic... Đồng thời, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đẩy mạnh sản xuất tập trung để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, thuận lợi cho việc thu mua sản phẩm”.

Trên cánh đồng của thôn Yên Ninh, người dân đang tích cực làm đất, chuẩn bị sản xuất cây khoai tây. Đồng thời, ươm bầu, gieo giống các loại cây rau màu để sẵn sàng xuống giống cho vụ đông muộn. Để sản xuất quy mô lớn, người dân đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất để giảm chi phí và nâng cao năng suất, chất lượng. Ông Mai Đăng Bắc, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nga Yên, cho biết: Vụ đông năm nay gặp nhiều bất lợi về thời tiết ngay từ đầu vụ, do đó, để bảo đảm giá trị, gia tăng hiệu quả kinh tế cần đặc biệt chú trọng khâu thời vụ. Đối với nhóm cây ưa ấm như ngô, ớt, dưa chuột, việc gieo trồng đã được người dân triển khai sớm. Nhóm cây ưa lạnh như rau cải, bắp cải, su hào, cà rốt... được bố trí gieo trồng sau thời điểm này để phù hợp với điều kiện thời tiết và sinh trưởng tốt. Cùng với đó, xã vận động người dân mở rộng diện tích các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, gắn với tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng liên kết với doanh nghiệp.

Theo thống kê của UBND xã Nga Sơn, tính đến ngày 4/11, toàn xã đã gieo trồng được 70ha cây trồng vụ đông, chủ yếu là cây lạc, ngô, dưa các loại... Mặc dù, thời tiết không thuận lợi, mưa bão liên tiếp xảy ra, song với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, người dân và chính quyền xã Nga Sơn đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất. Đồng thời, nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất 370ha cây vụ đông, UBND xã Nga Sơn đang đôn đốc, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống giống gieo trồng bảo đảm khung thời vụ; tăng cường liên kết sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, các HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động hỗ trợ người dân về giống, vật tư và kỹ thuật sản xuất; chú trọng điều tiết nước, khoanh vùng tưới, tiêu, tạo nguồn hỗ trợ nông dân chăm sóc tốt cây rau màu, bảo đảm sinh trưởng, năng suất, giá trị cao.

Bài và ảnh: Lê Hòa