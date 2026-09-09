Nga ra mắt dòng UAV phối hợp với tiêm kích Su-57

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Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rostec của Nga cho biết nước này sẽ giới thiệu một dòng máy bay không người lái (UAV) được thiết kế để phối hợp hoạt động với tiêm kích Su-57 tại Triển lãm hàng không quốc tế El Alamein ở Ai Cập.

Tiêm kích Su-57 được trưng bày tại Triển lãm hàng không El Alamein ở Ai Cập cùng các loại vũ khí mới. Ảnh: UAC.

Theo Rostec, các UAV mới có đặc điểm giảm khả năng bị phát hiện và được phát triển thành một dòng phương tiện không người lái tốc độ cao, tầm hoạt động xa, phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một trong những hướng được Nga nghiên cứu là triển khai các UAV cùng tiêm kích Su-57 nhằm mở rộng khả năng tác chiến của máy bay có người lái.

Theo mô hình này, Su-57 có thể đảm nhiệm vai trò điều phối, trong khi các UAV thực hiện những nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, gây nhiễu, nghi binh hoặc tấn công. Việc phân chia nhiệm vụ giữa máy bay có người lái và UAV được kỳ vọng giúp tăng khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến có mức độ đe dọa cao.

Nga cũng đang nghiên cứu biến thể Su-57 hai chỗ ngồi. Một trong những hướng phát triển được đề cập là sử dụng máy bay này như một nền tảng điều khiển và phối hợp hoạt động của các nhóm UAV.

Máy bay chiến đấu Su-57E của Nga. Ảnh: Caspianpost.

Su-57 là tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm do Nga phát triển, được thiết kế với khả năng giảm bộc lộ trước radar và có thể mang nhiều loại vũ khí. Máy bay có tốc độ tối đa khoảng 2.400 km/giờ.

Việc kết hợp máy bay chiến đấu có người lái với UAV đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý của tác chiến trên không. Mỹ đang triển khai chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA), trong đó phát triển các máy bay không người lái có khả năng hoạt động cùng tiêm kích có người lái. Hai mẫu YFQ-42A và YFQ-44A được phát triển trong khuôn khổ chương trình này.

Trung Quốc cũng đang nghiên cứu các máy bay chiến đấu không người lái và khả năng phối hợp những phương tiện này với máy bay chiến đấu hiện đại.

Việc sử dụng nhiều UAV phối hợp với một máy bay có người lái nhằm phân bổ các nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử, nghi binh và tấn công cho các phương tiện khác nhau, qua đó có thể giảm mức độ phụ thuộc vào máy bay có người lái trong một số nhiệm vụ tác chiến.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.