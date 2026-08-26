Nga gia tăng tập kích Ukraine và thử nghiệm tàu ngầm mang siêu vũ khí

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang ghi nhận những diễn biến leo thang mới đầy phức tạp, không chỉ qua các đợt tập kích quy mô lớn trên chiến trường mà còn mở rộng sang cả quy mô răn đe chiến lược dưới lòng đại dương.

Nga tiếp tục phát động chuỗi tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên diện rộng. Ảnh: KNWA.

Quân đội Nga tiếp tục phát động chuỗi tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên diện rộng. Phía Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 124 trong tổng số khoảng 150 UAV, cùng các loại tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa không đối đất Kh-31P.

Dù vậy, các cuộc tấn công vẫn gây thiệt hại tại 17 khu vực, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Trước áp lực từ các đợt tập kích phối hợp giữa tên lửa đạn đạo và UAV, Kiev tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ khẩn cấp đạn tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot trong bối cảnh nguồn cung đang thiếu hụt nghiêm trọng. Đáp lại, “Liên minh những bên sẵn sàng” gồm các quốc gia châu Âu đã cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao khí tài cho Ukraine.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cũng gia tăng các đợt phản công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng và quân sự sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm đợt tập kích gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar có năng suất 6,25 triệu tấn dầu thô/năm.

Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk. Ảnh: The Intercept.

Bên cạnh các diễn biến trên chiến trường, Nga đã bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển đối với Khabarovsk – tàu ngầm hạt nhân nhiệm vụ đặc biệt có lượng giãn nước 10.000 tấn. Tàu Khabarovsk được thiết kế chuyên biệt để mang theo tối đa 6 phương tiện ngầm không người lái mang đầu đạn hạt nhân Poseidon.

Với khả năng di chuyển tự động ở khoảng cách xa dưới lòng biển và gây ra độc tính phóng xạ cùng sóng thần năng lượng lớn tại các khu vực ven biển, việc thử nghiệm tàu ngầm Khabarovsk được giới quan sát đánh giá là thông điệp răn đe chiến lược mạnh mẽ của Moscow đối với các đối thủ phương Tây.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.