Nga cảnh báo giới hạn kiềm chế trong vấn đề hạt nhân

Ngày 10/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong những trường hợp được quy định trong chính sách răn đe hạt nhân, trong đó có tình huống an ninh và chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nhấn mạnh khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân “không phải là lời đe dọa”, mà là một khả năng thực tế được quy định trong chính sách hạt nhân của Nga. Theo ông Medvedev, các nguyên tắc răn đe hạt nhân được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn đã được cập nhật, trong đó cụ thể hóa các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân và mở rộng danh sách các mối đe dọa quân sự có thể được đáp trả bằng biện pháp răn đe hạt nhân.

Ông Medvedev cho biết Nga coi hành động gây hấn của một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm vào Nga hoặc Belarus, nếu có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân, là một cuộc tấn công phối hợp. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền, Nga có quyền đáp trả, trong khi quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân thuộc về Tổng thống Nga.

Theo Điện Kremlin, văn bản về chính sách răn đe hạt nhân được Tổng thống Putin ký ngày 19/11/2024 thay thế văn bản năm 2020. Văn bản xác định các rủi ro và mối đe dọa quân sự cần được vô hiệu hóa bằng biện pháp răn đe hạt nhân, đồng thời nêu rõ các điều kiện để Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga cảnh báo giới hạn kiềm chế trong vấn đề hạt nhân. Ảnh: SBS.

Trong một phát biểu trước đó về chính sách mới, Tổng thống Putin cho biết Nga đã bổ sung một số mối đe dọa quân sự vào phạm vi xem xét của chính sách răn đe hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh Belarus, với tư cách thành viên Nhà nước Liên minh Nga - Belarus, được đặt trong phạm vi bảo đảm an ninh của chính sách này.

Phát biểu mới của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang liên quan đến sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine. Quan chức Nga cho rằng các hành động này làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, Tass