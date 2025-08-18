Nền tảng để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả

Trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, điều then chốt mang tính quyết định không nằm ở hành chính hay thiết kế thể chế, mà trước hết là chất lượng của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở đâu Đảng mạnh, ở đó chính quyền vững, vận hành hiệu quả, dân chủ, kỷ cương và thực chất.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 1/7/2025, 166 xã, phường mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự điều chỉnh cơ học về mặt tổ chức, mà đòi hỏi sự đồng bộ về tư duy lãnh đạo, phương pháp điều hành, và trước hết là vai trò trung tâm của tổ chức Đảng tại cơ sở.

Sau khi sáp nhập 6 xã gồm: Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Tân, Đảng bộ xã Hoằng Lộc có 64 chi bộ trực thuộc và hơn 1.600 đảng viên. Không né tránh khó khăn ban đầu do sáp nhập, Đảng ủy xã đã xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo- Phát triển”, với mục tiêu chiến lược: xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030, trở thành phường trước năm 2035. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực điều hành, hiện đại hóa hạ tầng, nâng chất lượng đời sống Nhân dân và quan trọng hơn cả: Đảng phải vững, tổ chức phải mạnh, cán bộ phải gần dân, vì dân, trọng dân.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành cho biết: “Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là bước ngoặt lớn. Đảng bộ xã đã tập trung ổn định tổ chức, tạo khí thế thi đua trong từng cán bộ, đảng viên. Việc gì cũng phải sát cơ sở, giải quyết từng vấn đề dân quan tâm thì mới tạo được sự đồng thuận. Sau hơn 1 tháng hoạt động, bộ máy chính quyền ở Hoằng Lộc vận hành thông suốt, nền nếp; cán bộ các bộ phận hành chính trực tiếp đến với dân, lắng nghe và xử lý từng kiến nghị cụ thể. Đặc biệt, các chi bộ, tổ chức Đảng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong kết nối giữa chính quyền với Nhân dân. Phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa khu dân cư ngày càng lan tỏa mạnh mẽ".

Không chỉ ở Hoằng Lộc, hiện các cấp ủy đảng tại các địa phương sau sắp xếp đang cho thấy sự chuyển động mang tính đột phá khi cấp ủy, chi bộ thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong định hướng, phản biện và giám sát hoạt động chính quyền.

Trên tinh thần bám sát các nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa tổ chức Đảng và hệ thống chính quyền trong toàn tỉnh. Tại nhiều địa phương, cấp ủy đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giám sát việc thực thi công vụ, bảo đảm tính liêm chính - hiệu lực- vì dân của từng bộ phận chính quyền.

Một trong những điểm nhấn là việc đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, gắn lý luận với thực tiễn, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo sinh hoạt theo chuyên đề, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc như cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội...

Trong công tác phát triển đảng viên mới, các cấp ủy đã quan tâm bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng. Tại Đảng bộ xã Hoằng Lộc, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025), Đảng bộ xã đã kết nạp 2 đảng viên mới; theo dõi, bồi dưỡng 15 quần chúng ưu tú và xét kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9 tới. Điều này khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ kế cận, bảo đảm liên tục sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Xác định xây dựng Đảng vững mạnh trước hết là làm cho Đảng thật sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, gần dân, trọng dân và dám chịu trách nhiệm trước dân. Ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, đảng viên chủ động đi cơ sở, khảo sát từng khu dân cư, nắm bắt tâm tư, vận động giải thích, tháo gỡ vướng mắc. Chính tư duy “đi trước - mở đường” của tổ chức Đảng đang làm thay đổi phong cách làm việc hành chính, từng bước xây dựng mô hình chính quyền phục vụ. Vai trò người đứng đầu được đề cao, không chỉ trong lời nói mà bằng kết quả cụ thể trong xử lý công việc.

Qua tìm hiểu ở nhiều xã, phường, chúng tôi nhận thấy công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền được thực hiện bài bản, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ nội bộ và tinh thần trách nhiệm cá nhân được đề cao. Nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong học tập chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong phục vụ Nhân dân, hướng đến mô hình “chính quyền số ở cấp xã”. Sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đang tạo thành một chỉnh thể thống nhất, liên kết, chia sẻ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả điều hành. Việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đủ sức dẫn dắt chính quyền địa phương 2 cấp không còn là yêu cầu mang tính lý luận, mà đã trở thành thực tiễn sống động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ chủ trương đúng đắn đến hành động quyết liệt của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là sự đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo ở cơ sở, đang từng bước tạo ra những chuyển biến căn bản trong quản trị địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành chia sẻ: Chính quyền địa phương 2 cấp chỉ có thể hoạt động thông suốt khi được đặt trên nền tảng vững chắc của một tổ chức Đảng liêm chính, kỷ cương, gắn bó mật thiết với Nhân dân và biết chuyển hóa các giá trị cách mạng thành hành động cụ thể trong quản lý, điều hành. Thực tiễn đã chứng minh nơi nào Đảng vững, nơi đó chính quyền mạnh; nơi nào chi bộ sâu sát, nơi đó lòng dân vững bền.

Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình quản lý, đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động, hơn lúc nào hết, yêu cầu về xây dựng Đảng vững mạnh càng phải được đặt lên hàng đầu, với quyết tâm chính trị cao và hành động cụ thể, không hành chính hóa, không hình thức. Đây chính là điểm tựa để Thanh Hóa bứt phá trong kiến tạo chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, dân chủ, pháp quyền, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu