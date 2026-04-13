NASA hướng tới sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng với Artemis III

Sau thành công vang dội của sứ mệnh Artemis II, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang khẩn trương chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong hành trình chinh phục không gian, với trọng tâm là sứ mệnh Artemis III.

Bức ảnh “Trái Đất lặn” được phi hành đoàn Artemis II ghi lại ngày 6/4 từ tàu vũ trụ Orion. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Artemis II đã mang đến những dấu mốc lịch sử, bao gồm việc ghi lại những hình ảnh chưa từng thấy ở vùng khuất của Mặt Trăng, chứng kiến nhật thực toàn phần từ không gian và thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách xa nhất mà con người từng di chuyển khỏi Trái Đất.

Thành công này không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của NASA trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng mà còn khơi dậy niềm cảm hứng toàn cầu về những khả năng của nhân loại trong không gian.

Artemis II cũng ghi dấu ấn về tính đa dạng và hội nhập quốc tế khi lần đầu tiên có một phụ nữ, một người da màu và một phi hành gia không mang quốc tịch Mỹ tham gia chuyến bay quanh Mặt Trăng.

Trong suốt hành trình, các thành viên phi hành đoàn đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về gia đình, tình đồng đội và vẻ đẹp mong manh của Trái Đất, qua đó truyền tải thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ Hành tinh Xanh - mái nhà chung của nhân loại.

Sau khi Artemis II hoàn thành hành trình kéo dài gần 10 ngày và hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, NASA đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang Artemis III - sứ mệnh được xem là bước đệm quan trọng cho mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, các phi hành gia của Artemis III sẽ thực hiện nhiệm vụ ghép nối tàu Orion với tàu đổ bộ Mặt Trăng trong quỹ đạo gần Trái Đất nhằm kiểm chứng các công nghệ then chốt trước khi tiến hành các chuyến đổ bộ trong tương lai.

Hiện hai tập đoàn hàng không vũ trụ tư nhân là SpaceX và Blue Origin đang cạnh tranh phát triển tàu đổ bộ Mặt Trăng cho các sứ mệnh tiếp theo.

Tàu Starship của SpaceX và Blue Moon của Blue Origin được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong sứ mệnh Artemis IV, dự kiến diễn ra vào năm 2028, với mục tiêu đưa hai phi hành gia hạ cánh xuống khu vực cực Nam của Mặt Trăng. Đây là nơi được cho là chứa trữ lượng băng nước dồi dào, có thể cung cấp nước sinh hoạt và nhiên liệu tên lửa, tạo nền tảng cho việc xây dựng căn cứ Mặt Trăng trong tương lai với tổng chi phí ước tính từ 20-30 tỷ USD.

Giới chuyên gia nhận định Artemis III sẽ đóng vai trò tương tự sứ mệnh Apollo 9 năm 1969, giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật trước khi tiến hành các chuyến đổ bộ Mặt Trăng trong những năm tiếp theo.

NASA cho biết danh sách phi hành gia tham gia Artemis III sẽ sớm được công bố./.

