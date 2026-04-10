Nắng nóng đầu mùa: Người cao tuổi và trẻ nhỏ nhập viện tăng mạnh

Thanh Hóa đang bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè với nền nhiệt tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, số ca nhập viện, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi gia tăng từ 20–50%.

Ghi nhận tại Khoa Thần kinh – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân cấp cứu do bị đột quỵ cấp tăng khoảng 50%. Trong số 160 bệnh nhân đang điều trị tại khoa có hơn 40% bệnh nhân đột quỵ; trong đó, nhiều bệnh nhân nặng. Phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Ninh, Phó trưởng Khoa Thần kinh – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nắng nóng khiến cơ thể toát nhiều mồ hôi, gây mất nước và rối loạn điện giải. Điều này làm máu đặc lại, dễ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu não. Bên cạnh đó, việc di chuyển từ môi trường nắng nóng gay gắt vào phòng máy lạnh lạnh sâu hoặc tắm nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời về có thể khiến mạch máu co thắt đột ngột, gây vỡ hoặc tắc mạch. Đối tượng nguy cơ cao bị đột quỵ khi thời tiết nắng nóng là người cao tuổi, người có sẵn các bệnh mãn tính hoặc từng bị đột quỵ trước đây. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt, làm việc, hoạt động cường độ cao dưới nắng, hoặc lạm dụng rượu bia, thuốc lá trong thời tiết oi bức cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ”.

Bên cạnh đột quỵ, một số bệnh lý về thần kinh khác cũng gia tăng số ca mắc đó là: động kinh, đau đầu, chóng mặt.

Không chỉ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân tăng từ 20–50% trong những ngày nắng nóng. Trong đó, chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ nhập viện chủ yếu do các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, sốt do virus. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và khoa Nhi của các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, Bệnh viện Đa Khoa Medic Hải Tiến, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tình trạng trẻ nhập viện do sốt cao, mất nước, rối loạn tiêu hóa, viêm đường hô hấp... gia tăng mạnh. Nguyên nhân được xác định là do thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, trong khi sức đề kháng của trẻ còn yếu. Nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng mệt lả, quấy khóc, bỏ ăn.

Bác sĩ Lê Thị Tuyến, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến cho biết: “Số trẻ nhập viện tăng khoảng 40% so với tuần trước đó. Bệnh hô hấp chiếm hơn một nửa số ca nhập viện với các bệnh lý như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra, một số bệnh về tiêu hóa và da liễu như: tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, rôm sảy, viêm da cũng gia tăng số ca mắc”.

Trong khi đó, người cao tuổi – nhóm đối tượng có sức đề kháng suy giảm và mắc bệnh nền thường gặp các bệnh về tim mạch, huyết áp, đột quỵ, say nắng, kiệt sức khi thời tiết nắng nóng. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, các bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, đột quỵ có thể diễn tiến nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước thực tế này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh trong mùa nắng nóng. Đối với người cao tuổi, cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, uống đủ nước, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt (từ 10 giờ đến 16 giờ), đồng thời tuân thủ điều trị các bệnh mạn tính theo chỉ định của bác sĩ.

Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, tăng cường bổ sung nước và các loại vitamin cần thiết. Không để trẻ chơi ngoài trời nắng, đồng thời theo dõi sát các biểu hiện bất thường như sốt cao, mệt mỏi, co giật để đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Các bác sĩ cũng lưu ý, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, cần điều chỉnh mức nhiệt phù hợp, tránh chênh lệch quá lớn so với nhiệt độ bên ngoài; đồng thời duy trì thông thoáng không khí trong phòng để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

Đợt nắng nóng đầu mùa tại Thanh Hóa được dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, không chỉ giúp giảm nguy cơ bệnh tật mà còn góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế.

Thuỳ Dung