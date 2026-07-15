Nặng nghĩa tình với đồng đội

Không chỉ khắc ghi những năm tháng cùng nhau cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, nhiều cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh còn tích cực kết nối, vận động nguồn lực để chăm lo đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nghĩa tình ấy góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

CLB Cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh trao quà cho cựu TNXP Nguyễn Thị Xuyên, thôn Trúc Chuẩn, xã Đồng Tiến.

Căn nhà của cựu TNXP Nguyễn Thị Xuyên, thôn Trúc Chuẩn, xã Đồng Tiến tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Người thân và hàng xóm thường xuyên đến thăm nom, trò chuyện. Bà Xuyên là cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ, chồng bà là liệt sĩ Đỗ Văn Xứng, tiểu đội trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông hy sinh năm 1967 đến nay chưa tìm thấy mộ. Bà ở vậy một mình với hy vọng ông sẽ trở về. Thời gian trôi qua, tuổi xuân và sức khỏe ngày một hao gầy, nhưng với ý chí và nghị lực của TNXP được rèn luyện trong mưa bom, bão đạn, bà Xuyên vẫn mạnh mẽ, kiên định. Thương bà, người thân trong gia đình luôn quan tâm, chia sẻ và góp công, góp của xây cho bà căn nhà che nắng, che mưa.

Nhân dịp Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7), thông qua sự kết nối, CLB Cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà tri ân bà Xuyên. Ông Vũ Ngọc Linh, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “CLB có 53 thành viên đều là những người có cơ sở sản xuất, kinh doanh, mô hình kinh tế khá. Các thành viên tự nguyện trích một phần lợi nhuận, đóng góp cùng tham gia các hoạt động nghĩa tình TNXP và vận động thêm nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà động viên hội viên khó khăn như một sự tri ân. Từ ngày thành lập (năm 2022) đến nay, CLB đã trao tặng quà, tiền mặt trị giá gần 250 triệu đồng.

Ông Hoàng Mạnh Hùng (ngoài cùng bên phải).

Có một cựu TNXP luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội suốt gần 30 năm. Đó là ông Hoàng Mạnh Hùng, phường Hạc Thành. Năm nay đã 75 tuổi, đáng ra phải được nghỉ ngơi, vui vầy với con cháu. Song, ông vẫn dành phần lớn thời gian, công sức cho hoạt động nghĩa tình đồng đội. Cùng với sự quan tâm của tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, ông đã vận động hơn 250 triệu xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP Trường Sơn N237, tại ngã ba Dân chủ, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị; đồng thời tổ chức các đoàn thăm lại chiến trường xưa. Mỗi chuyến đi, ông đều vận động tặng sách vở cho trường học, quần áo cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi những cựu TNXP Trường Sơn từng phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

Ông Hùng cho biết: “Tôi luôn nghĩ mình hạnh phúc hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống giữa chiến trường. Tôi càng phải dốc lòng, dốc sức hoạt động vì tổ chức hội, vì đồng đội. Là Trưởng ban liên lạc cựu TNXP C2371-N237 thuộc Ban Xây dựng 67, Đoàn 559, tôi luôn canh cánh trong lòng về nhiều trường hợp hội viên khó khăn. Do đó, tôi đã kết nối hội viên, làm những việc nghĩa tình bằng mệnh lệnh trái tim”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở xã Hợp Tiến, bà Lê Thị Xứng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Triệu Sơn cũ, chia sẻ: “Thời chiến tranh gian khổ đồng đội nhường nhau từng miếng cơm, manh áo. Thời bình, chúng tôi càng không quên lời thề những tháng ngày luôn sát cánh bên nhau, coi nhau như anh chị em một nhà”. Trong suốt 4 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Triệu Sơn cũ, bà Xứng đã nỗ lực cùng với ban thường vụ, ban chấp hành hội quan tâm giải quyết cơ bản chế độ, chính sách cho TNXP kháng chiến và vận động nguồn lực hỗ trợ xây được 29 nhà tình nghĩa; trao hơn 200 sổ tiết kiệm từ 2 đến 10 triệu đồng/sổ; giúp 4 hội viên đơn thân khó khăn được nhận nuôi đến hết đời.

Hằng năm, cứ đến Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7), ngày lễ, tết, hàng loạt những hoạt động tri ân, nghĩa tình cựu TNXP toàn tỉnh lại được thắp lên. Toàn tỉnh có hơn 50.000 cựu TNXP đã được hưởng chế độ một lần theo Quyết định 104, Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ; gần 4.000 TNXP được hưởng chế độ thương binh; trên 1.000 cựu TNXP cô đơn được hưởng trợ cấp thường xuyên; 338 cựu TNXP và con của cựu TNXP được hưởng chế độ do bị nhiễm chất độc da cam. Hội đang tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước có chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới sau ngày 30/4/1975; vận động hỗ trợ xây hàng nghìn nhà tình nghĩa trị giá hàng chục tỷ đồng; trao hơn 5.000 sổ tiết kiệm; giúp 47 nữ cựu TNXP đơn thân khó khăn được Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ nuôi đến hết đời.

Những hoạt động nghĩa tình được các cấp hội và hội viên cựu TNXP duy trì nhiều năm qua không chỉ góp phần chăm lo đời sống đồng đội, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay.

Bài và ảnh: Lê Hà