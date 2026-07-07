Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Thời gian qua, các ban của HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh.

Phiên họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Để thực hiện công tác thẩm tra có chất lượng, hiệu quả, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã trực tiếp làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để làm rõ những nội dung còn băn khoăn, cân nhắc giải quyết. Cùng với đó, tăng cường khảo sát, nắm tình hình, nghiên cứu tài liệu, đối chiếu số liệu báo cáo của các cơ quan.

Tại cuộc họp thẩm tra, nhiều kiến nghị của ban được UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung ngay trong quá trình chuẩn bị hồ sơ trước kỳ họp nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn như: Quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy định một số nội dung và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa...

Nhận thức tầm quan trọng của công tác thẩm tra, ngay sau khi thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND tỉnh chủ động tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể để thẩm tra theo từng lĩnh vực. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thành báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, chuyển về các ban HĐND tỉnh để thực hiện việc thẩm tra. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hồ sơ, tài liệu được tiếp nhận, các ban của HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu các nội dung thẩm tra thuộc lĩnh vực được phân công. Đồng thời, phân công bộ phận tham mưu, giúp việc phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập thông tin về nội dung thẩm tra tại chương trình kỳ họp và chuyển các tài liệu cần thiết để thành viên của ban có thời gian nghiên cứu. Đặc biệt, các ban luôn đổi mới phương pháp thẩm tra như căn cứ nội dung đã nghiên cứu, xem xét tiến hành khảo sát trực tiếp tại một số đơn vị, địa phương liên quan, lắng nghe ý kiến của cử tri; làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu các nội dung trình tại kỳ họp để yêu cầu giải trình, làm rõ nội dung, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Trong quá trình thẩm tra, các ban của HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến phản biện đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, được UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung. Trong đó, cơ bản báo cáo thẩm tra của các ban được chuẩn bị công phu, chất lượng, chú trọng những nội dung cần lưu ý, các cơ sở pháp lý bảo đảm chặt chẽ, có tính phản biện cao và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể, trọng tâm, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương, là căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp. Do đó, các nghị quyết được đại biểu nhất trí thông qua với tỷ lệ rất cao.

Để hoạt động thẩm tra ngày càng có chất lượng, hiệu quả, thời gian tới, các ban HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục thẩm tra; tăng cường công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đảm bảo việc gửi các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết đúng thời gian quy định để các thành viên có đủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc nghiên cứu, thu thập thông tin các nội dung liên quan đến lĩnh vực thẩm tra. Cùng với đó, tăng cường tổ chức khảo sát thực tế ở các địa phương, cơ sở để nắm thông tin liên quan đến các dự thảo nghị quyết, báo cáo phục vụ cho công tác thẩm tra.

Bài và ảnh: Quốc Hương