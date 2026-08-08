ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ngày 8/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về các dự án luật và dự án nghị quyết của Quốc hội.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Tham gia thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cho rằng dự thảo đã thể chế hóa các chủ trương lớn của Trung ương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời định hướng phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo ở 3 nhóm vấn đề: phân quyền, phân cấp; các hành vi bị nghiêm cấm và giải quyết tranh chấp từ hợp đồng dầu khí.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH Tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với việc phân cấp, phân quyền, đại biểu đề nghị cần sửa đổi, làm rõ nội hàm tại khoản 7 Điều 6 với nguyên tắc giao Chính phủ quy định chi tiết làm cơ sở thực hiện; làm rõ những nội dung nào phải báo cáo cấp có thẩm quyền, báo cáo cơ quan nào và ai là người báo cáo. Đồng thời, rà soát thẩm quyền, cơ chế lấy ý kiến các cơ quan về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hướng dẫn rõ về các “cam kết thay mặt Chính phủ Việt Nam” trong hợp đồng dầu khí.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị rà soát, bổ sung các hành vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí như xâm hại an ninh mạng, cơ sở dữ liệu dầu khí, che giấu sự cố, làm sai lệch số liệu trữ lượng, làm lộ công nghệ và dữ liệu nhạy cảm; đồng thời bổ sung nội dung liên quan đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Cần tránh chồng chéo với các luật khác và quy định rõ nguyên tắc xử lý, chế tài đối với hành vi vi phạm.

Về giải quyết tranh chấp từ hợp đồng dầu khí, theo đại biểu Lê Thanh Hoàn, khoản 2 Điều 26 quy định tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dầu khí có thể được giải quyết tại tòa án hoặc trọng tài theo thỏa thuận trong hợp đồng. Quy định này cơ bản kế thừa Luật Dầu khí hiện hành. Tuy nhiên, cần phải xem xét kỹ, vì trong khi chúng ta đẩy mạnh phân cấp nhưng đồng thời vẫn quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ngay trong luật, để cho phép quyết định việc tạm dừng thực hiện một số quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Các ý kiến góp ý của đại biểu là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi của các dự thảo luật.

Cẩm Tú