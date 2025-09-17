Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Cẩm Tú

Sinh hoạt chi bộ là nguyên lý cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhận thức rõ điều đó, ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã Cẩm Tú đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ này tại địa phương.

Chi bộ thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Tú sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, tháng 9/2025.

Đảng bộ xã Cẩm Tú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Lương và Cẩm Quý. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 98km2, dân số trên 26.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 70%, phân bố tại 24 thôn. Đảng bộ có 4 chi bộ cơ sở và 41 chi bộ trực thuộc với 1.163 đảng viên.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chi bộ vững mạnh, xem đây là nền tảng để phát triển toàn diện. Trên tinh thần đó, Đảng ủy xã đã ban hành 3 văn bản lãnh đạo, tổ chức một hội nghị chuyên đề, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công cấp ủy phụ trách các chi bộ, cụm dân cư, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Đặc biệt, việc sinh hoạt chi bộ được quy định thống nhất đến 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Trước các kỳ sinh hoạt, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban bí thư chi bộ nhằm cung cấp thông tin, định hướng nội dung và thống nhất cách thức triển khai.

Việc phân công cấp ủy viên trực tiếp dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ được thực hiện chặt chẽ. Các ủy viên Ban Thường vụ phụ trách theo cụm; ủy viên Ban Chấp hành chỉ đạo điểm từng chi bộ. Đây không chỉ là hình thức giám sát mà còn là phương pháp nâng cao trách nhiệm, giúp kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã Cẩm Tú đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; 90% đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ theo Điều lệ Đảng (không tính các trường hợp được miễn sinh hoạt hoặc đi làm ăn xa). 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý, trong đó nội dung được lựa chọn sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các chi bộ đều đặt mục tiêu kết nạp ít nhất một đảng viên mới mỗi năm, góp phần củng cố, phát triển lực lượng kế cận. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% bí thư, phó bí thư chi bộ được tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, điều hành...

Sinh hoạt chi bộ đã dần đi vào nền nếp, bảo đảm đủ ba tính chất cơ bản: tính giáo dục, tính chiến đấu và tính xây dựng. Các buổi họp không còn mang nặng hình thức hay báo cáo đơn thuần, mà đang chuyển mình thành những diễn đàn dân chủ, thực chất, là nơi cán bộ, đảng viên cùng thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn và đề xuất các giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở cơ sở... Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới trong sinh hoạt chi bộ đã và đang thấm sâu vào từng tổ chức đảng trực thuộc, tạo nên sức bật mới cho hệ thống chính trị ở xã Cẩm Tú.

Với truyền thống cách mạng, kinh nghiệm thực tiễn và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ xã Cẩm Tú xác định rõ định hướng hành động trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của từng chi bộ, xem đây là trung tâm đoàn kết, sáng tạo và là nơi khơi nguồn cho mọi phong trào thi đua phát triển của địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách cụm, thôn; tăng cường chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể; xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Với bước đi vững chắc đó, Đảng bộ xã Cẩm Tú không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện tại mà còn sẵn sàng đón đầu các yêu cầu phát triển mới trong thời kỳ hội nhập, hiện đại hóa nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Xuân Sơn (Phó Ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Tú)