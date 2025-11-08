Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THCS Yên Thọ

Những năm qua, Trường THCS Yên Thọ được đánh giá luôn tích cực đi đầu trong xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, qua đó chất lượng dạy và học được nâng lên.

Một tiết học của cô và trò Trường THCS Yên Thọ.

Thầy giáo Phạm Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường luôn xác định đổi mới giáo dục phải lấy học sinh (HS) làm thước đo chất lượng, do vậy mọi hoạt động của nhà trường đều hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện HS. Ngay đầu năm học mới, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS theo hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo, giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Định hướng cho HS cách tư duy như phân tích, tổng hợp, khái quát hóa... để dần hình thành và phát triển khả năng sáng tạo. Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp giáo viên (GV) - HS và HS - HS nhằm vận dụng sự hiểu biết, kinh nghiệm của từng cá nhân, tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, như: Vnedu, phổ cập, trường học kết nối, kiểm định chất lượng; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động như “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, nhà trường xây dựng đội ngũ tập thể GV có năng lực, giỏi về nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết với nghề. Những năm qua nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham gia các lớp tập huấn, hội thảo trao đổi về nghiệp vụ, các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ, GV nhà trường đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho từng bộ môn. Việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học luôn được quan tâm đầu tư xây dựng.

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng tốp đầu bậc THCS của huyện Như Thanh (cũ). Kết thúc năm học 2024-2025, Trường THCS Yên Thọ đã có 94% HS xếp loại tốt, không có HS xếp loại yếu, kém; có 7 HS đạt giải các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp huyện (cũ); 12 em đạt giải HS giỏi thể dục - thể thao cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh... Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%; tỷ lệ thi đỗ vào THPT đạt 81,19%.

Bài và ảnh: Thiện Nhân