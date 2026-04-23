Năm 2026, có 3 nhóm doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Thông tư 133

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng chế độ kế toán Thông tư 133 là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.)

Căn cứ Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo các tiêu chí về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm, tổng doanh thu của năm và tổng nguồn vốn của năm.

Theo đó 03 nhóm doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Thông tư 133 gồm:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ

(1) Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

- Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người;

- Có tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

(2) Lĩnh vực thương mại và dịch vụ đáp ứng 2 điều kiện sau:

- Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người;

- Có tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ

(1) Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng đáp ứng cả 3 điều kiện sau:

- Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;

- Có tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng;

- Đồng thời không thuộc loại doanh nghiệp siêu nhỏ nêu trên.

(2) Lĩnh vực thương mại và dịch vụ đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người;

- Có tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng;

- Đồng thời không thuộc loại doanh nghiệp siêu nhỏ nêu trên.

3. Doanh nghiệp vừa

(1) Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng đáp ứng cả 3 điều kiện sau:

- Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người;

- Có tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng;

- Đồng thời không thuộc loại doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ nêu trên.

(2) Lĩnh vực thương mại và dịch vụ đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;

- Có tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng;

- Đồng thời không thuộc loại doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ nêu trên.

Theo đó doanh nghiệp muốn được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán Thông tư 133 thì cần đáp ứng các điều kiện để được xem là doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên.

