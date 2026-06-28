Na Mèo bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch

Là xã biên giới phía Tây của tỉnh, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em Kinh, Thái, Mường, Mông với nhiều nét văn hóa đặc sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ, những năm gần đây, địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Biểu diễn khua luống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Na Mèo.

Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo Lê Văn Thơ, cho biết: "Xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xã đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò động lực của các hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc. Xã đã có giải pháp thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch góp phần đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã có 1 homestay và trên 50 cửa hàng, quán ăn nhỏ".

Cùng với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Xã Na Mèo đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Hiện đồng bào Thái, Mường, Mông ở đây còn lưu giữ các nét văn hóa truyền thống như trò chơi tó lẹ, ném còn, bắn nỏ, đi cà kheo, kéo co, khèn Mông. Trên 80% người dân trong xã vẫn đang sinh sống trong những nếp nhà sàn truyền thống. Đặc biệt, đồng bào còn gìn giữ được văn hóa ẩm thực truyền thống như xôi ngũ sắc, cơm lam, bánh ú, cá suối nướng, cá đồ... Các thôn, bản đều có hương ước, quy ước, việc hiếu hỷ được người dân tổ chức theo nếp sống mới. 9/9 thôn, bản có nhà văn hóa, 75% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hằng năm, xã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp tập huấn nhằm truyền dạy dệt thổ cẩm, các làn điệu dân ca, dân vũ, kỹ năng biểu diễn cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây được xem là giải pháp thiết thực để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Xã Na Mèo đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn văn hóa truyền thống, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia các hoạt động văn hóa dân gian, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch cộng đồng; tổ chức tập huấn cho người dân kỹ năng, kiến thức về du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống...

Bài và ảnh: Thiện Nhân