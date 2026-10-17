Mỹ và Anh thảo luận chia sẻ trách nhiệm quốc phòng trong NATO

Ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Anh Wes Streeting đã thảo luận về việc chia sẻ trách nhiệm trong NATO, chi tiêu quốc phòng và hợp tác quân sự, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các đồng minh châu Âu tăng cường năng lực tự bảo đảm an ninh.

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Theo Lầu Năm Góc, cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, đánh dấu chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Streeting kể từ khi nhậm chức hồi tháng 7/2026.

Tại cuộc gặp, ông Hegseth nhấn mạnh quan hệ lâu dài giữa Mỹ và Anh cần tiếp tục được củng cố thông qua hợp tác thực chất, nhằm đáp ứng những yêu cầu an ninh đang thay đổi. Ông đồng thời đề cập định hướng “NATO 3.0”, theo đó các thành viên châu Âu sẽ đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo đảm quốc phòng thông thường của khu vực.

Theo định hướng này, Mỹ có thể điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu và chuyển một phần nguồn lực sang các khu vực khác, trong đó có Thái Bình Dương. Người đứng đầu Lầu Năm Góc đánh giá tích cực những bước đi của NATO nhằm tăng cường đóng góp quốc phòng, đồng thời ghi nhận kế hoạch nâng chi tiêu quân sự của Anh.

Về phía Anh, ông Streeting khẳng định London sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong bảo đảm an ninh châu Âu. Ông cho biết nước này đang thực hiện đợt tăng chi tiêu quốc phòng liên tục lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhằm củng cố năng lực quân sự và đáp ứng các yêu cầu an ninh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh tăng ngân sách cần đi đôi với sử dụng nguồn lực hiệu quả, đẩy nhanh đổi mới công nghệ và chuyển các tiến bộ kỹ thuật thành năng lực tác chiến thực tế. Ông cũng đề cao việc củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Anh để rút ngắn thời gian phát triển và đưa các hệ thống quân sự mới vào sử dụng.

Hai bộ trưởng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng, tăng cường phối hợp với các đồng minh và củng cố chuỗi cung ứng. Ông Hegseth cho biết Mỹ chú trọng phát triển năng lực sản xuất trong nước, đồng thời hợp tác với các đối tác để nâng cao quy mô và tốc độ cung ứng trang thiết bị quốc phòng.

Cuộc gặp cho thấy Mỹ và Anh tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự, trong đó việc tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu và nâng cao hiệu quả phối hợp công nghiệp được xác định là những ưu tiên quan trọng.

Thanh Giang