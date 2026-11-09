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Thanh Hóa: Mưa lớn diện rộng, cảnh báo ngập lụt đô thị và nguy cơ lũ quét

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày hôm nay, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu dân cư.

Thanh Hóa: Mưa lớn diện rộng, cảnh báo ngập lụt đô thị và nguy cơ lũ quét

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày hôm nay, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu dân cư.

Thanh Hóa: Mưa lớn diện rộng, cảnh báo ngập lụt đô thị và nguy cơ lũ quét

Ảnh Hoàng Đông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, trong ngày 9/11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và các khu đô thị với độ sâu ngập từ 0,2 - 0,7m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 1 đến trên 6 giờ.

Nguy cơ ngập cao (0,2 - 0,7m): Các khu vực Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc.

Nguy cơ ngập trung bình đô thị (0,2 - 0,5m): Tại trung tâm phường Hạc Thành đối mặt với nguy cơ ngập trên các tuyến đường trọng điểm gồm: Dương Đình Nghệ (gần Đại Việt Place), Hàn Thuyên, Lê Quý Đôn, Lê Lai, Đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh và Hà Văn Mao.

Các địa phương khác: Phường Quảng Phú, phường Sầm Sơn, phường Bỉm Sơn và các xã Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Nga Sơn, Hồ Vương, Ba Đình, Nga An, Nga Thắng, Tân Tiến cũng nằm trong diện cảnh báo ngập úng từ 1 đến hơn 6 giờ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 đối với cả mưa lớn và ngập lụt. Cơ quan chức năng khuyến cáo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở những khu vực có địa hình dốc.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; khu vực trên biển đề phòng lốc xoáy và sóng cao. Tình trạng mưa ngập làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn và nguy cơ trơn trượt tai nạn. Ngoài ra, ngập úng còn gây hại lớn cho mùa màng, làm bão hòa đất đe dọa gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, hạ tầng giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Dự báo từ ngày 10/11, tình hình mưa lớn tại khu vực Thanh Hóa sẽ bắt đầu suy giảm.

LP

Từ khóa:

#Thanh hóa #Khí tượng thủy văn #Phường Sầm Sơn #Có nơi mưa rất to #Đại lộ Lê Lợi #tỉnh #Mưa lớn diện rộng #Ngập lụt đô thị #Sạt lở đất #phường Hạc Thành

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