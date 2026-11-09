Hàn Quốc thúc đẩy tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến trước năm 2030

Hàn Quốc đang thúc đẩy tiến trình tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON), hiện do Mỹ kiểm soát, trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung kết thúc vào năm 2030. Tuy nhiên, việc chuyển giao vẫn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện quân sự đã được hai nước thống nhất.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc Jin Sung-joon ngày 8/11 cho biết Mỹ đã tái khẳng định cam kết chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến cho Seoul theo các điều kiện đã thỏa thuận.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Quốc hội ngày 8/11 sau chuyến công tác 5 ngày tới Mỹ, Nghị sĩ Jin Sung-joon- Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc khẳng định thỏa thuận an ninh cốt lõi giữa hai nước không có sự thay đổi.

Theo ông Jin Sung-joon, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ thừa nhận rằng một số “yếu tố liên quan đến chính sách” có thể tác động đến tiến trình thực thi, song khẳng định khung điều kiện để chuyển giao OPCON thời chiến cho Seoul vẫn giữ nguyên:

Ông Jin Sung-joon nói: "Thỏa thuận hiện hành giữa Hàn Quốc và Mỹ vẫn còn nguyên vẹn. Các quan chức Mỹ xác nhận những điều kiện hiện tại không thay đổi sau khi phái đoàn chúng tôi truyền đạt cam kết mạnh mẽ từ phía Seoul."

Phía Mỹ cũng làm rõ rằng việc hoãn Cuộc họp Tham vấn An ninh song phương (SCM) hàng năm sang năm sau thuần túy là do trùng lặp lịch trình của giới lãnh đạo quốc phòng hai nước, hoàn toàn không xuất phát từ bất đồng xung quanh hồ sơ OPCON như một số đồn đoán trước đó. Tuyên bố này được đưa ra nhằm hạ nhiệt nghi vấn sau khi Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Xavier Brunson, từng nhận định tại Washington rằng “các điều kiện đã thay đổi” và hai bên có những “tiêu chuẩn mới”.

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung hiện đang nỗ lực thúc đẩy lộ trình nhằm hoàn tất việc thu hồi quyền kiểm soát tác chiến thời chiến trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2030, hoặc sớm hơn nếu các điều kiện năng lượng tự chủ quốc phòng được đáp ứng.

Với mục tiêu hoàn tất chuyển giao trước năm 2030, Seoul sẽ phải tiếp tục phối hợp với Washington để đáp ứng các tiêu chí về năng lực chỉ huy, khả năng tác chiến liên quân và môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, thời điểm chuyển giao trên thực tế vẫn phụ thuộc vào kết quả đánh giá của cả hai bên.

Nhật Lệ