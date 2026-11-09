Quốc hội Serbia khóa mới họp phiên đầu tiên ngày 17/11

Quốc hội Serbia khóa mới sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên vào lúc 10 giờ ngày 17/11 tại thủ đô Belgrade, mở đầu tiến trình kiện toàn cơ quan lập pháp và chuẩn bị thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử trước thời hạn ngày 25/10.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), thông báo trên được Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabić đưa ra ngày 8/11, sau khi Ủy ban Bầu cử Serbia công bố kết quả cuối cùng và quyết định phân bổ số ghế vào các ngày 5 và 6/11. Bà Brnabić cho biết các thủ tục cần thiết để triệu tập phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới đã hoàn tất.

Chương trình nghị sự gồm 6 nội dung, trong đó có xác nhận tư cách nghị sĩ, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội, bổ nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội, bầu thành viên các ủy ban và các đoàn đại biểu thường trực tại các tổ chức quốc tế. Phiên họp sẽ do nghị sĩ cao tuổi nhất, Giáo sư Stojan Radenović, chủ trì cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch mới.

Theo kết quả bầu cử, liên danh “Danh sách sinh viên – Sinh viên chiến thắng” giành 140 trong tổng số 250 ghế, chiếm đa số tuyệt đối. Liên danh “Aleksandar Vučić – Serbia đoàn kết” giành 103 ghế. Bảy ghế còn lại thuộc về các đại diện của những đảng phái và liên danh chính trị đại diện cho các cộng đồng thiểu số.

Cụ thể, liên danh “Liên minh người Hungary ở Vojvodina – Balint Pastor” và “Liên minh người Albania” mỗi bên giành 2 ghế. Ba ghế còn lại thuộc về các danh sách “Rasim Ljajić – Vì nhân dân”, “SDA Sandžak – Những người bảo vệ Sandžak” và “Usame Zukorlić – Phong trào Thống nhất”.

Sau khi Quốc hội khóa mới hoàn tất các thủ tục thành lập, thời hạn 90 ngày dành cho quá trình tham vấn và thành lập chính phủ sẽ chính thức bắt đầu. Theo quy định, ứng viên Thủ tướng phải trình chương trình hoạt động và danh sách thành viên chính phủ để Quốc hội xem xét, thông qua. Nếu không hoàn tất việc thành lập chính phủ trong thời hạn luật định, Quốc hội sẽ bị giải tán và cuộc bầu cử mới được tổ chức theo quy định pháp luật.

Lê Hà.