Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng cho Thượng đỉnh với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng, khẳng định quyết tâm đạt được bước đột phá lịch sử và sẵn sàng gặp trực tiếp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết bà vẫn giữ quyết tâm tìm kiếm bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ Nhật Bản - Triều Tiên trong nhiệm kỳ của mình.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: "Tôi sẵn sàng đối thoại và thực hiện những hành động cụ thể. Với tư cách Thủ tướng Nhật Bản, tôi mong muốn gặp Chủ tịch Kim Jong Un và trao đổi thẳng thắn. Vì tương lai của cả Nhật Bản và Triều Tiên, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực, hai bên cần cùng nhau nỗ lực mang tính xây dựng".

Bà Takaichi cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản đang tiếp tục các hoạt động ngoại giao nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết vấn đề, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Nhật bản cũng đang tìm kiếm vai trò kết nối của Mỹ. Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York hồi tháng 9, Thủ tướng Takaichi đã đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ chuyển tới ông Kim Jong Un mong muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản - Triều Tiên nếu đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên được nối lại. Theo thông tin được công bố sau đó, chưa rõ phản ứng của Tổng thống Trump đối với đề nghị cụ thể này.

Tại cuộc gặp tháng 9, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản cũng tái khẳng định sự cần thiết phải phối hợp giải quyết các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Nhật Bản nhằm giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc.

Vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980 là một trong những vấn đề gây trở ngại cho tiến trình cải thiện và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, bất đồng liên quan đến vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến quan hệ giữa hai nước tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Việc bà Takaichi tái khẳng định sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un cho thấy Tokyo tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, triển vọng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo hiện vẫn chưa rõ ràng và phụ thuộc vào phản ứng của Triều Tiên cũng như những diễn biến ngoại giao trong thời gian tới.

Nhật Lệ