Hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp: Tìm "tiếng nói chung" cho Ukraine, AI và cấu trúc an ninh Châu Âu

Ngày 9/11, Ngoại trưởng các nước G7 chính thức bước vào hội nghị tại Paris trong một thời điểm ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sự kiện tập trung giải bài toán xung đột Ukraine, nguy cơ bùng nổ căng thẳng với Iran, đồng thời định hình lại vị thế của Châu Âu trước giờ khởi động đàm phán Abu Dhabi.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Italia, Canada, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) – đã được chuyển địa điểm từ Marseille về Paris vào phút chót. Ngoài các thành viên chính thức, hội nghị còn mở rộng mời đại diện ngoại giao từ Ukraine, Saudi Arabia, Ai Cập, Hàn Quốc và Brazil.

Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kể từ cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Hội nghị G7 diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, ngay sau khi kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ghi nhận bước lùi lớn của Đảng Cộng hòa. Giới quan sát nhận định hội nghị lần này là cơ hội để các đồng minh đánh giá liệu những chuyển biến trên chính trường nội địa Mỹ có làm thay đổi định hướng đối ngoại của Washington đối với các hồ sơ nóng như xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông hay quan hệ với các đối tác truyền thống hay không.

Bên cạnh tác động từ cuộc bầu cử Mỹ, chương trình làm việc của Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các đồng nghiệp G7 tập trung vào các chủ đề trọng tâm: Xung đột Nga - Ukraine: Chuẩn bị lập trường chung trước thềm vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (10-11/11), trong đó khung bảo đảm an ninh hậu chiến và sự tham gia của Châu Âu là ưu tiên hàng đầu; Đánh giá tình hình an ninh khu vực với sự tham gia của các quốc gia đối tác như Saudi Arabia và Ai Cập; Thảo luận về quản trị toàn cầu đối với Trí tuệ nhân tạo (AI) và An ninh mạng:

Sự kiện lần này cũng được coi là bước đệm quan trọng đối với cá nhân Ngoại trưởng Marco Rubio – người đang nhận được sự chú ý lớn từ giới quan sát như một ứng viên tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Bên lề hội nghị, Pháp cũng đứng ra tổ chức hội nghị vận động tài trợ 500 triệu euro nhằm khôi phục mái vòm bảo vệ lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ukraine) bị hư hại do giao tranh, vốn hiện mới chỉ huy động được hơn một nửa kinh phí.

Nhật Lệ