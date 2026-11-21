Đức và Qatar thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mới đây nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, năng lượng, quốc phòng và an ninh. Đức hoan nghênh cam kết của Qatar về việc đầu tư bổ sung 15 tỷ euro (16,5 tỷ USD) vào nền kinh tế Đức.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Berlin ngày 20/11, Thủ tướng Merz nhấn mạnh Đức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Qatar trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng và trật tự quốc tế đứng trước những thách thức.

Nhà lãnh đạo Đức cho biết Berlin mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác trên toàn cầu nhằm củng cố chủ quyền, bảo đảm an ninh và thúc đẩy thịnh vượng. Ông đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Qatar trong các nỗ lực giải quyết xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, góp phần khôi phục ổn định khu vực.

Theo Thủ tướng Merz, giải pháp ngoại giao vẫn có thể đạt được và có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì ổn định, bảo đảm an ninh cho người dân trong khu vực. Ông nhấn mạnh Đức cũng có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông, bởi nước này cần nguồn cung năng lượng ổn định với giá cả hợp lý. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình khu vực và nhất trí coi công cuộc tái thiết Syria là một trong những ưu tiên chung.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Merz hoan nghênh cam kết của Qatar về việc tăng thêm 15 tỷ euro đầu tư vào Đức, cho rằng nguồn vốn này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và hàng không.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký hai thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Về phần mình, Quốc vương Sheikh Tamim khẳng định Đức là đối tác quan trọng của Qatar, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt thông qua việc tăng cường đối thoại chiến lược.

Quốc vương Qatar cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, tập trung vào tình hình Trung Đông, vấn đề Palestine và những cuộc xung đột khác. Ông kêu gọi các bên kiềm chế, giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường và bảo đảm tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở đối với những người cần hỗ trợ.

Thanh Hằng