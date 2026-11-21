Anh xác nhận tiến hành tấn công mạng nhằm vào loạt quốc gia

Một chỉ huy quân sự cấp cao của Anh lần đầu tiên công khai xác nhận nước này đang tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhằm vào Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, đồng thời cảnh báo các quốc gia và nhóm đối tượng thực hiện những hành vi thù địch trên không gian mạng sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News được công bố ngày 21/11, Tướng Sir Rob Magowan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng và Chuyên biệt của quân đội Anh, khẳng định Lực lượng An ninh mạng Quốc gia (NCF) đang triển khai các chiến dịch nhằm vào những đối thủ cấp nhà nước trong bối cảnh các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng gia tăng.

Khi được hỏi liệu NCF có đang tiến hành các hoạt động tấn công mạng hay không, ông Magowan trả lời: “Chắc chắn rồi và chúng tôi đã nói rõ điều đó”. Ông xác định Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên là những quốc gia đang triển khai các hoạt động mạng gây đe dọa đối với an ninh của Anh, đồng thời nhấn mạnh những hành động như vậy sẽ phải trả giá.

Theo vị tướng này, năng lực tác chiến mạng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự hiện đại, giúp Anh có thêm các phương án ứng phó với những mối đe dọa mới nổi. Thông qua hoạt động khai thác mạng máy tính, lực lượng Anh có thể thu thập thông tin về cấu trúc và hệ thống của đối phương, từ đó triển khai các biện pháp tác động trực tiếp vào những mạng lưới này. Một số chiến dịch nhằm răn đe, trong khi những hoạt động khác hướng tới gây tổn thất cho đối phương mà không nhất thiết để lộ sự tham gia của Anh.

Ông Magowan cho biết NCF cũng tiến hành các hoạt động nhằm vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức và những đối tượng thực hiện hành vi gây hại trên môi trường mạng, trong đó có các hành vi ảnh hưởng đến trẻ em. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể về các chiến dịch do tính chất bí mật của hoạt động này.

Theo số liệu được Sky News dẫn từ Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC), cơ quan trực thuộc GCHQ, trong năm qua, trung tâm đã ghi nhận 1.831 báo cáo về các vụ tấn công mạng, trong đó 80 vụ được xếp vào nhóm có tầm quan trọng quốc gia. Những sự cố này cho thấy các nguy cơ trên không gian mạng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và các hệ thống thiết yếu.

Thu Uyên