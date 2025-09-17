Mỹ thông qua khoản viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine do các đồng minh chi trả

Các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của chính quyền Mỹ dành cho Ukraine đã được phê duyệt và có thể sớm được chuyển đi khi Washington tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev theo một thỏa thuận tài chính mới với các đồng minh.

Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 44 của Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana về phía quân đội Nga. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên Mỹ và các đồng minh sử dụng cơ chế mới để cung cấp vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine bằng nguồn tiền từ các nước NATO.

Theo Reuters, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Elbridge Colby đã phê duyệt tới 2 chuyến hàng trị giá 500 triệu đô la theo cơ chế mới có tên là Danh sách yêu cầu ưu tiên cho Ukraine, được viết tắt là PURL.

Hợp tác xuyên Đại Tây Dương lần này nhằm mục đích hỗ trợ Kiev số vũ khí trị giá tới 10 tỷ đô la, diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với các cuộc tấn công liên tục của Moscow vào nước láng giềng bất chấp nỗ lực của ông nhằm đạt được một kết thúc đàm phán cho cuộc xung đột.

Các nguồn tin từ chối cung cấp danh mục chính xác những gì đã được châu Âu chấp thuận mua cho Ukraine, nhưng cho biết chúng bao gồm các hệ thống phòng không mà Ukraine đang rất cần do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga ngày càng gia tăng.

Một trong những nguồn tin cho biết danh sách PURL đang được tiến hành sau khi được đơn vị chính sách của Lầu Năm Góc thông qua. Lầu Năm Góc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo các chuyên gia, nhu cầu của Ukraine vẫn giống như những tháng trước - phòng không, máy bay đánh chặn, hệ thống, tên lửa và pháo binh.

