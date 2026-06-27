Mỹ phát hành hộ chiếu kỷ niệm 250 năm độc lập, nổi bật hình ảnh Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của nước Mỹ, trong đó có hình ảnh của chính ông.

Mỹ công bố mẫu hộ chiếu mới kỷ niệm 250 năm thành lập nước có in hình Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Đăng tải mẫu thiết kế trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/6, ông Trump giới thiệu đây là hộ chiếu mới của nước Mỹ và kèm theo thông điệp: “Welcome, but be good!” (Chào đón bạn, nhưng hãy cư xử đúng mực!). Ở trang bên trái là hình ảnh ông Trump đứng đặt hai tay lên bàn, hướng ánh nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị, phía sau là bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Trang bên phải là bức tranh tái hiện sự kiện ký kết Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, kèm dòng chữ “United States of America 250”, nhấn mạnh dấu mốc 250 năm nền độc lập của nước Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố kế hoạch phát hành mẫu hộ chiếu kỷ niệm với các thiết kế nghệ thuật riêng nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ. Theo những thông báo trước đây, số lượng hộ chiếu phiên bản giới hạn này dự kiến sẽ được phát hành từ ngày 6/7 và chỉ được cấp thông qua các cuộc hẹn trực tiếp tại Washington, tùy thuộc vào số lượng còn lại.

Cụm từ “Welcome, but be good” mà ông Trump chia sẻ cũng thu hút nhiều sự chú ý. Kênh Fox News nhận định thông điệp này xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Mỹ gần đây tăng cường kiểm tra nhập cảnh, quản lý cư trú và mạnh tay hơn với các hoạt động nhập cư trái phép. Thông điệp được hiểu là những người đến Mỹ để du lịch hoặc nhập cư cần tôn trọng và tuân thủ pháp luật Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, ông Trump đã thúc đẩy mở rộng các chiến dịch trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, siết chặt quy trình kiểm tra nhập cảnh và nâng cao tiêu chuẩn xét duyệt thị thực như những chính sách trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông nhiều lần khẳng định: “Người nhập cư hợp pháp luôn được chào đón, nhưng những ai nhập cảnh trái phép sẽ bị trục xuất.”

Thúy Hà

Nguồn: Chosun