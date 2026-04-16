Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026

Ngày 15/4, Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Danh sách Time 100 được bầu chọn hằng năm, thể hiện sự đánh giá của các nhà báo, chính trị gia và học giả nổi tiếng của Mỹ về "những nhân vật định hình thế giới."

Tạp chí Time xếp các nhân vật theo 5 hạng mục: “Những người tiên phong,” “Những nghệ sỹ,” “Những nhà lãnh đạo,” “Những người khổng lồ” và "Những biểu tượng."

Hạng mục “Nhà lãnh đạo” trong danh sách Time 100 năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trên chính trường thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Thống đốc bang California Gavin Newsom và cố vấn Nhà Trắng Susie Wiles cũng góp mặt.

Danh sách năm 2026 cũng ghi nhận một số nhân vật chính trị mới nổi, trong đó có thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Zohran Mamdani, Thủ tướng Nepal Balen Shah và Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman.

Sự xuất hiện của họ cho thấy xu hướng ghi nhận vai trò ngày càng lớn của các lãnh đạo khu vực và địa phương trong việc định hình các câu chuyện chính trị toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng được vinh danh trong danh sách này năm nay. Việc bà góp mặt được xem là một dấu mốc quan trọng về đại diện giới trong chính trị toàn cầu, trong bối cảnh phụ nữ hiện chiếm khoảng 30% số nhân vật được TIME lựa chọn năm 2026.

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái và được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong bối cảnh chính trị Nhật Bản đang chuyển biến mạnh mẽ.

Theo các nhà phân tích, gần 40% danh sách năm nay là các nhà lãnh đạo chính trị, phản ánh mức độ gia tăng căng thẳng địa chính trị và sự điều chỉnh trong quan hệ quốc tế.

Gương mặt nổi bật nhất trong hạng mục “Những người tiên phong” của Time 100 năm nay phải kể đến phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman. Ông là người chỉ huy dẫn dắt chuyến trở lại Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II.

Ông Wiseman bắt đầu sự nghiệp với tư cách là phi công chiến đấu lái máy bay F-14 và phi công thử nghiệm trên các máy bay F-35 và F-18.

Được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lựa chọn vào năm 2009, vị cựu lãnh đạo Văn phòng Phi hành gia danh giá (2020-2022) này đã tích lũy được 165 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trước khi được giao quyền chỉ huy sứ mệnh Artemis II.

Trong khi đó, ở hạng mục “Những người khổng lồ,” Time 100 đã chọn vinh danh nữ diễn viên Zoe Saldaña, người Mỹ; nam diễn viên Ben Stiller, người Mỹ; tỷ phú Aliko Dangote, người Nigeria, nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren, người Mỹ, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Intel Lip-Bu Tan cùng những người khác.

Nữ ca sỹ Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink, đã được tạp chí Time vinh danh ở hạng mục “Những nghệ sỹ” (Artists), bên cạnh nhiều gương mặt nổi bật.

Time nhấn mạnh dấu ấn quốc tế của nữ ca sỹ, đặc biệt sau khi album solo “Ruby” của cô tạo kỷ lục khi có 3 ca khúc cùng lúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành nghệ sỹ solo nữ K-pop đầu tiên đạt thành tích này.

Trong bài giới thiệu, ca sỹ-nhạc sỹ người Mỹ Gracie Abrams nhận xét Jennie là “một ngôi sao đích thực,” đồng thời ca ngợi “sự cuốn hút tự nhiên,” giúp cô thu hút khán giả cả trên sân khấu, trước ống kính lẫn phía sau hậu trường.

Abrams viết rằng điều làm Jennie trở nên đặc biệt là “ngay cả trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cô vẫn sở hữu một sức hút không thể phủ nhận, xuyên qua mọi ồn ào và luôn thể hiện sự ấm áp, thân thiện."

Trong số “Những biểu tượng” do Tạp chí Time 100 bình chọn có nữ diễn viên-ca sỹ người Mỹ Hilary Duff, nam diễn viên-nhà văn-đạo diễn người Mỹ Ethan Hawke, vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp người Mỹ gốc Hàn Chloe Kim...

Time nhấn mạnh danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới không chỉ dựa trên quyền lực chính trị hay kinh tế, mà còn đánh giá khả năng định hình các cuộc thảo luận và xu hướng toàn cầu. Năm 2026, danh sách bao gồm đại diện từ hơn 25 quốc gia, phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn trong cách hiểu về “ảnh hưởng” trên thế giới hiện đại./.

Theo TTXVN