Mỹ phá vỡ âm mưu khủng bố quy mô lớn đêm Giao thừa

Giới chức Mỹ đã phá vỡ một âm mưu khủng bố quy mô lớn nhằm vào bang California trong dịp Giao thừa năm nay, bao gồm kế hoạch đánh bom và tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

4 nghi phạm bị buộc tội âm mưu tấn công vào đêm giao thừa ở Nam California Ảnh: ABC News.

Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một vụ tấn công bị mô tả là “kinh hoàng” đã được ngăn chặn tại thành phố Los Angeles và hạt Orange. Theo nhà chức trách, bốn thành viên của một nhóm cực tả đã lên kế hoạch đặt bom tại năm địa điểm liên quan đến hai doanh nghiệp, được xác định là các trung tâm hậu cần hoạt động theo mô hình của sàn thương mại điện tử Amazon.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận các thiết bị nổ dự kiến sẽ được kích hoạt vào đêm Giao thừa 2025. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết, các nghi phạm có liên hệ với “Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa”, một nhóm cực đoan theo khuynh hướng chống chính phủ và chủ nghĩa tư bản.

Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ tại thành phố Lucerne Valley, phía đông Los Angeles. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật liệu khả nghi trước khi các đối tượng kịp chế tạo thiết bị nổ hoàn chỉnh.

FBI xác nhận các thiết bị nổ dự kiến sẽ được kích hoạt vào đêm Giao thừa 2025 Ảnh: Fox News.

Theo hồ sơ tòa án, âm mưu được đề cập trong một tài liệu viết tay mang tên “Chiến dịch Mặt trời nửa đêm”, hiện đã được thu giữ để phục vụ điều tra. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng bom tự chế nhằm tấn công nhân viên và phương tiện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Phát biểu về vụ việc, Bộ trưởng Pam Bondi đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan an ninh trong việc ngăn chặn kịp thời một cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp lễ cuối năm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ tăng cường truy tố các nhóm cực đoan có quan điểm chống chính phủ, chủ nghĩa tư bản và các giá trị nền tảng của nước Mỹ, đồng thời đẩy mạnh giám sát các mối đe dọa an ninh trong nước.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua, NBC news