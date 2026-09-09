Mỹ nối lại xử lý thị thực nhập cư cho Hungary và Ba Lan

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Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nối lại việc xử lý hồ sơ xin thị thực nhập cư đối với công dân Hungary và Ba Lan, trong khi việc tạm dừng các cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực nhập cư vẫn được duy trì tại nhiều cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở các nước khác.

Người dân đi bộ qua cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Vistula trong một buổi chiều mùa Xuân ấm áp tại Warsaw, Ba Lan, ngày 18/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin nắm rõ vấn đề, Nhà Trắng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Hungary và Ba Lan ưu tiên xử lý hồ sơ xin thị thực nhập cư. Hiện chưa rõ lý do Washington lựa chọn hai nước này để ưu tiên xử lý.

Nhà Trắng chuyển yêu cầu bình luận về vấn đề trên tới Bộ Ngoại giao Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về lý do nối lại xử lý thị thực nhập cư đối với Hungary và Ba Lan. Bộ Ngoại giao Hungary, Văn phòng Thủ tướng Hungary, Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng văn phòng thủ tướng và tổng thống hai nước chưa đưa ra phản hồi.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư. Mỹ đã áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với công dân hàng chục quốc gia, tăng phí đối với một số loại thị thực lao động và yêu cầu người xin thị thực trải qua quy trình kiểm tra lịch sử hoạt động trên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Reuters.

Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm thời đình chỉ việc xử lý thị thực nhập cư tại 75 quốc gia, với lý do những người nộp đơn tại các nước này có nguy cơ cao trở thành đối tượng phải phụ thuộc vào các khoản trợ cấp xã hội của Mỹ. Ngày 21/8, Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Jeannette A. Vargas đã bác bỏ chính sách trên, cho rằng đây là chính sách “rõ ràng trái pháp luật”.

Sau phán quyết, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này trên toàn thế giới hủy các cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực nhập cư. Ngày 25/8, bộ này xác nhận việc tạm dừng trên phạm vi toàn cầu, cho biết biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi nhân viên được đào tạo lại về cách đánh giá khả năng người xin thị thực có thể tự trang trải cuộc sống tại Mỹ mà không phải dựa vào các khoản trợ cấp công.

Trong hồ sơ gửi tòa án, Chính phủ Mỹ cho biết các cuộc phỏng vấn được tạm thời sắp xếp lại đến ngày 31/8. Tuy nhiên, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, việc gián đoạn có thể kéo dài nhiều tháng do chương trình đào tạo mới. Các cơ quan đại diện Mỹ phải tự đào tạo dựa trên tài liệu do Washington cung cấp, sau đó một viên chức lãnh sự sẽ đến từng cơ quan để xác nhận việc hoàn thành đào tạo.

Các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ thường tiến hành hàng trăm nghìn cuộc phỏng vấn xin thị thực nhập cư mỗi năm, phần lớn dành cho thân nhân của công dân Mỹ hoặc người có thẻ thường trú. Năm 2024, Mỹ đã cấp khoảng 600.000 thị thực nhập cư.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.