Mỹ, Nga, Trung Quốc đứng đầu Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2025

Tổ chức Global Firepower vừa công bố Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025, đánh giá quân lực của 145 quốc gia dựa trên 60 tiêu chí, trong đó có trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, khả năng hậu cần, vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý bảng xếp hạng không bao gồm năng lực hạt nhân.

Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025. Ảnh: The Washington Post.

Global Firepower sử dụng 60 tiêu chí này để chấm điểm từng quốc gia theo Chỉ số Sức mạnh (PowerIndex). Tổ chức này cho biết quốc gia nào có chỉ số PowerIndex càng thấp thì càng mạnh về quân sự thông thường.

Theo bảng xếp hạng, Mỹ đứng đầu với chỉ số PowerIndex khoảng 0,0744, mức thấp nhất trong thước đo của Global Firepower, thể hiện “sức mạnh quân sự lý thuyết” vượt trội so với các quốc gia khác. Xếp ngay sau Mỹ là Nga và Trung Quốc, cùng có chỉ số PowerIndex khoảng 0,0788.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Ấn Độ (0,1184), Hàn Quốc (0,1656), Vương quốc Anh (0,1785), Pháp (0,1878), Nhật Bản (0,1839), Thổ Nhĩ Kỳ (0,1902) và Italy (0,2164).

Theo bảng xếp hạng trên, tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia duy nhất có mặt trong top 20, với vị trí thức 13, phản ánh tiềm năng phát triển quân sự đáng chú ý của quốc gia Hồi giáo này. Quân đội Indonesia được đánh giá mạnh nhờ lực lượng nhân sự lớn, quy mô hải quân đáng kể và lực lượng không quân phát triển tương đối. Tuy nhiên, hạn chế về công nghệ và ngân sách quốc phòng vẫn là thách thức.

Indonesia là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mặt trong top 20 Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025. Ảnh: TNI.

Ngoài các quốc gia dẫn đầu, Global Firepower cũng nhận diện nhóm nước có năng lực quân sự tăng trưởng đáng kể, trong khi một số nước khác vẫn duy trì ở mức trung bình hoặc thấp do hạn chế ngân sách, trang thiết bị hoặc đặc điểm địa lý.

Các chuyên gia phân tích cho rằng bảng xếp hạng của Global Firepower là công cụ hữu ích để so sánh sức mạnh quân sự tương đối giữa các quốc gia, nhưng không phải thước đo toàn diện. Theo đó, khả năng chiến đấu thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách quốc phòng, chiến lược tác chiến và tình hình địa chính trị.

Ngọc Liên

Nguồn: Business Insider.