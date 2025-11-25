Mỹ liệt Tổng thống Venezuela vào danh sách khủng bố nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/11 đã chính thức liệt tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các đồng minh vào danh sách các phần tử khủng bố nước ngoài, cáo buộc ông hậu thuẫn mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và đe dọa an ninh khu vực, động thái được đánh giá sẽ đẩy quan hệ giữa hai nước xuống mức căng thẳng nhất trong nhiều năm.

Mỹ liệt Tổng thống Venezuela vào danh sách khủng bố nước ngoài. Ảnh: The Hindu

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa nhóm Cartel de los Soles (hay còn gọi là Băng đảng Mặt trời) vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, đồng thời cáo buộc ông Maduro đứng đầu băng nhóm này, còn một số quan chức cấp cao được cho là trực tiếp tham gia hoạt động tội phạm, gây tổn hại đến quân đội, tình báo, hệ thống lập pháp và tư pháp ở Venezuela.

Theo báo The Guardian, động thái nói trên của Mỹ là một cách để gây áp lực buộc ông Maduro từ chức, hoặc Washington sẽ cân nhắc dùng vũ lực quân sự tại Venezuela. Mỹ không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Tổng thống Maduro. Ông Maduro và chính phủ Venezuela nhiều lần phủ nhận liên quan đến Cartel de los Soles.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil gọi quyết định này là bịa đặt, cáo buộc Washington đang tạo cớ cho một cuộc can thiệp bất hợp pháp và phi lý dưới hình thức thay đổi chế độ. Tổng thống Maduro nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến buôn ma túy, gọi đây là âm mưu nhằm chiếm quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington thời gian gần đây triển khai hơn 15.000 quân và hàng chục tàu chiến tới khu vực Caribe trong chiến dịch mang tên “Mũi giáo Phương Nam”. Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào tàu thuyền nghi buôn bán ma túy. Tổng thống Trump thậm chí được cho là đang xem xét các lựa chọn hành động, từ tấn công các cơ sở quân sự, chính phủ đến đột kích đặc nhiệm, để chuẩn bị cho một chiến dịch mới liên quan đến Venezuela.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela thời gian qua có dấu hiệu leo thang. Ngày 23.11 vừa qua, một số hãng hàng không thông báo hoãn các chuyến bay đến Venezuela, sau khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribbean. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford cũng đã có mặt tại khu vực Caribbean.

Thu Uyên

Nguồn: Aljazeera, The Hindu