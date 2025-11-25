Mỹ khởi động Sứ mệnh Genesis về AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa ký sắc lệnh hành pháp triển khai dự án xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, sử dụng các bộ dữ liệu khoa học liên bang để phát triển công nghệ thế hệ mới.

Tổng thống Donald Trump công bố “Sứ mệnh Genesis” nhằm thúc đẩy đổi mới lĩnh vực AI của Mỹ. Ảnh: Fox news.

Được gọi là Sứ mệnh Genesis, chương trình này nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đẩy nhanh các khám phá thông qua việc huấn luyện các mô hình AI từ dữ liệu khoa học khổng lồ của chính phủ, tạo ra các tác nhân AI để kiểm tra các giả thuyết mới, tự động hóa quy trình nghiên cứu và tăng tốc các đột phá khoa học.

Tổng thống Trump chỉ đạo Bộ Năng lượng và các Phòng thí nghiệm Quốc gia hợp nhất trí tuệ con người, siêu máy tính và dữ liệu khoa học thành một hệ thống hợp tác nghiên cứu duy nhất.

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ tạo ra một nền tảng thí nghiệm AI khép kín, tích hợp siêu máy tính và các bộ dữ liệu khoa học để phát triển các mô hình nền tảng và hỗ trợ các phòng thí nghiệm robot.

Ông Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cho biết nỗ lực này nhằm mở khóa dữ liệu liên bang và đẩy nhanh tốc độ đột phá khoa học. Theo ông, Sứ mệnh Genesis sẽ dùng AI để “tự động hóa thiết kế thí nghiệm, tăng tốc mô phỏng và tạo ra các mô hình dự đoán cho mọi lĩnh vực, từ gấp protein đến động lực plasma nhiệt hạch. Điều này sẽ rút ngắn thời gian khám phá từ nhiều năm xuống còn vài ngày hoặc thậm chí vài giờ”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright lưu ý về khoản đầu tư lớn của khu vực tư nhân vào AI nhưng cho biết chính phủ muốn chuyển hướng những nỗ lực đó để "tập trung vào khám phá khoa học và những tiến bộ kỹ thuật và để làm được điều đó, cần tận dụng các bộ dữ liệu sẵn có tại các phòng thí nghiệm quốc gia.

Trụ sở Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) tại Washington, DC. Ảnh: Getty.

Sắc lệnh đặc biệt chú trọng tới an ninh quốc gia, kinh tế và y tế, bao gồm các lĩnh vực công nghệ sinh học, vật liệu chiến lược, năng lượng hạt nhân phân tách và nhiệt hạch, thám hiểm không gian, khoa học thông tin lượng tử, bán dẫn và vi điện tử.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, ông yêu cầu chính quyền xây dựng Kế hoạch Hành động AI, nhằm biến “Mỹ trở thành thủ đô thế giới về trí tuệ nhân tạo” và giảm bớt các rào cản pháp lý để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của AI.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters