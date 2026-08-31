Mỹ kêu gọi G20 cân nhắc thêm rào cản thương mại với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các nước G20 cần xem xét lại quan hệ thương mại với Trung Quốc nhằm giảm mất cân đối toàn cầu và thúc đẩy Bắc Kinh chuyển trọng tâm kinh tế từ xuất khẩu sang tiêu dùng trong nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các nước G20 cần xem xét lại quan hệ thương mại với Trung Quốc nhằm giảm mất cân đối toàn cầu. Ảnh: Kiro7.

Phát biểu trước thềm hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Bessent ngày 30/8 nhận định dòng hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc hiện nay là không bền vững, dù cán cân thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc đang “cải thiện nhanh chóng”.

Theo Bộ trưởng Bessent, thế giới không thể tiếp tục duy trì tình trạng Trung Quốc có thặng dư thương mại lên tới 1.200 tỷ USD. Theo ông, việc Mỹ áp thuế cao đối với nhiều mặt hàng Trung Quốc đã góp phần làm giảm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng đồng thời khiến hàng hóa Trung Quốc chuyển hướng sang các thị trường khác, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ Latinh.

Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này với Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2025, xuống 73,9 tỷ USD.

Về quan hệ Mỹ - Trung, ông Bessent cho biết chưa rõ liệu ông có gặp trực tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 9 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tháng 9/2026. Ảnh: AFP.

Theo ông Bessent, trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận khả năng giảm thuế đối với các mặt hàng không mang tính chiến lược và không thiết yếu. Ông cho rằng mỗi bên có khoảng 30 tỷ USD hàng hóa thuộc nhóm này có thể được dỡ bỏ thuế. Bên cạnh đó, ông Bessent cho biết các quan chức hai nước sẽ tiếp tục đối thoại về các biện pháp bảo vệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm ngăn các mô hình AI mạnh rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang điều chỉnh lại chính sách thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế diện rộng được áp dụng theo một đạo luật về tình trạng khẩn cấp. Tháng 7 vừa qua, Mỹ áp mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra thương mại liên quan đến lao động cưỡng bức và đang xem xét áp thêm thuế đối với hàng hóa liên quan tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.