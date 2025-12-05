Mỹ công bố dự luật ngăn Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến

Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ vừa công bố một dự luật mang tên SAFE CHIPS nhằm ngăn chính quyền Tổng thống Trump nới lỏng các quy định hạn chế quyền tiếp cận của Bắc Kinh đối với chip trí tuệ nhân tạo AI trong vòng hai năm rưỡi tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục tranh luận về cách đối phó năng lực công nghệ đang tăng tốc của Bắc Kinh.

Mỹ công bố dự luật ngăn Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến. Ảnh: Reuters.

Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pete Ricketts và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons đề xuất, yêu cầu Bộ Thương mại từ chối mọi đề nghị cấp phép của các bên mua tại Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên muốn tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến hơn mức họ được phép sở hữu hiện nay trong vòng 30 tháng. Sau giai đoạn này, Bộ Thương mại phải thông báo trước cho Quốc hội một tháng trước khi điều chỉnh bất kỳ quy định nào.

Thượng nghị sĩ Ricketts nhận định việc từ chối Trung Quốc tiếp cận các loại chip AI hàng đầu của Mỹ là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia. Dự luật cũng nhận được sự đồng bảo trợ từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dave McCormick và các Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen cùng Andy Kim, thể hiện một nỗ lực hiếm hoi khi các thành viên của đảng Cộng hòa tìm cách hạn chế khả năng nới lỏng kiểm soát công nghệ của chính quyền thuộc cùng đảng.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt, rồi sau đó nới lỏng hạn chế đối với dòng chip H20 của Nvidia như một phần trao đổi với Trung Quốc nhằm trì hoãn biện pháp kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh. Tổng thống Trump cũng lùi thời hạn thêm một năm đối với quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ Mỹ cho các đơn vị thuộc những công ty Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách đen, đồng thời tuyên bố sẽ bác bỏ quy tắc thời ông Joe Biden hạn chế xuất khẩu chip AI toàn cầu do lo ngại nguy cơ buôn lậu sang Trung Quốc.

Dự luật SAFE CHIPS được đưa ra cùng lúc Chính quyền Trump đang xem xét khả năng cho phép bán chip H200 của Nvidia cho Trung Quốc. Các nhân vật có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh tại Washington lo ngại những dòng chip này có thể hỗ trợ quân đội Trung Quốc tăng tốc phát triển vũ khí tích hợp trí tuệ nhân tạo và mở rộng năng lực tình báo, giám sát.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, South China Morning Post.