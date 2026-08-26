Mỹ bắt đầu đưa nhân viên ngoại giao trở lại Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang từng bước đưa nhân viên trở lại một số cơ quan ngoại giao tại Trung Đông từng phải sơ tán hoặc cắt giảm nhân sự do căng thẳng với Iran, trong dấu hiệu cho thấy Washington nhận định nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang trong thời gian tới đã giảm.

Mỹ bắt đầu đưa nhân viên ngoại giao trở lại Trung Đông. Ảnh: Reutes.

Theo các nguồn tin, nhân viên Mỹ sẽ trở lại các cơ quan ngoại giao tại Lebanon, Israel, Ả rập Xê út và Baghdad (Iraq). Các thành viên gia đình của nhân viên ngoại giao cũng được phép trở lại cơ sở ngoại giao Mỹ tại Riyadh. Việc đưa nhân viên trở lại có thể bắt đầu ngay trong tuần này. Một số cơ quan ngoại giao ban đầu sẽ chỉ hoạt động với tối đa 85% số nhân sự được phê duyệt.

Mỹ đã rút nhân viên khỏi các đại sứ quán trên khắp Trung Đông sau khi các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu ngày 28/2. Một số cơ quan ngoại giao Mỹ tại các nước Arab vùng Vịnh, trong đó có Ả rập Xê út và Kuwait, đã bị Iran tấn công. Riêng cơ quan ngoại giao Mỹ tại Kuwait từng phải tạm thời đóng cửa.

Kể từ đó, giao tranh ác liệt đã giảm đáng kể, song Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa, vẫn bị đóng cửa trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh chưa đạt tiến triển.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, ngày 24/7/2025. Ảnh: Miriam Alster.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.

Theo người phát ngôn, dựa trên đánh giá mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều chỉnh phương án bố trí nhân sự tại một số cơ quan ngoại giao ở Trung Đông nhằm tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại, đồng thời bảo đảm an toàn cho nhân viên.

Trước đó, The New York Times đưa tin Mỹ đang đưa các nhà ngoại giao trở lại khu vực và nới lỏng một số biện pháp khẩn cấp. Dẫn một tài liệu nội bộ, báo này cho biết các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Jordan, Oman, Kuwait và Qatar cũng dự kiến tăng dần số lượng nhân viên.

Theo kế hoạch, các đại sứ quán Mỹ tại Israel, Jordan và Oman cuối cùng sẽ khôi phục đầy đủ nhân sự. Trong khi đó, các cơ quan ngoại giao tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ả rập Xê út , Qatar và Lebanon ban đầu sẽ hoạt động với tối đa 85% nhân sự. Các cơ quan tại Iraq, Kuwait và Bahrain sẽ được giới hạn ở mức 75% nhân sự.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.