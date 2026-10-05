Iran thay Bộ trưởng Dầu mỏ giữa vòng vây phong tỏa của Mỹ, quân đội hé lộ bước đi mới về tên lửa

Iran đang có những điều chỉnh đáng chú ý trên cả mặt trận kinh tế và quốc phòng. Trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad và bổ nhiệm người đứng đầu Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) Hamid Bovard làm quyền Bộ trưởng, quân đội nước này tuyên bố đang điều chỉnh năng lực tên lửa sau cuộc xung đột với Mỹ.

Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 4/10, ông Paknejad từ chức và được Tổng thống Pezeshkian chấp thuận. Hamid Bovard, Giám đốc điều hành NIOC, được giao tạm thời điều hành Bộ Dầu mỏ. Quan chức Văn phòng Tổng thống Iran Mehdi Tabatabaei cho biết ông Paknejad đã đề nghị từ chức từ trước vì lý do cá nhân và Tổng thống ban đầu không chấp thuận, trước khi đồng ý theo đề nghị của ông. Reuters xác nhận thông tin này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển từ Kpler, Vortexa và Bloomberg, lượng dầu thô được bốc dỡ lên các tàu chở dầu của Iran trong tháng 9/2026 đã rơi xuống mức 0 thùng. Con số này sụt giảm nghiêm trọng so với mức 220.000 – 255.000 thùng/ngày trong tháng 8 và khoảng 2 triệu thùng/ngày hồi tháng 6.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chiến dịch phong tỏa hải quân của quân đội Mỹ tại các cảng biển Iran cũng như chiến dịch trừng phạt kinh tế đã triệt hạ nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của Iran, chặn đứng các chuyến hàng vận chuyển dầu cuối cùng sang thị trường châu Á.

Sự suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ cùng các đòn trừng phạt dồn dập đã đẩy nền kinh tế Iran vào làn sóng lạm phát phi mã lên tới gần 90%, khiến đồng nội tệ Rial mất giá hơn 25% so với đồng USD chỉ trong vòng hai tháng qua.

Việc bổ nhiệm ông Hamid Bovard, một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong khâu vận hành khai thác mỏ dầu, được xem là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Pezeshkian nhằm tái thiết lập các phương án kỹ thuật và giải pháp thay thế để duy trì sức sống cho ngành công nghiệp hạt nhân - năng lượng trụ cột của quốc gia này.

Cùng ngày, người phát ngôn Lục quân Iran Mohammad Akraminia cho biết Tehran đang hướng tới việc tăng tầm tên lửa trong bối cảnh các lực lượng đối phương hoạt động ở khoảng cách xa hơn.

Nhật Lệ