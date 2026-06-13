Mỹ bắn hạ nhiều UAV của Iran gần eo biển Hormuz

Lực lượng Mỹ cho biết, đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran trong khu vực gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận chấm dứt xung đột đang có những diễn biến mới.

Mẫu máy bay không người lái cảm tử LUCAS, sản xuất tại Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Lực lượng Hải quân Mỹ

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), Iran đã phóng “nhiều máy bay không người lái tấn công một chiều” nhằm vào các tàu thương mại di chuyển qua khu vực gần eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã “bắn hạ toàn bộ mục tiêu trong những giờ gần đây” trong khuôn khổ hoạt động phòng vệ, sau khi phát hiện các mối đe dọa đối với tàu thương mại, đồng thời khẳng định hoạt động hàng hải qua eo biển vẫn diễn ra bình thường và tuyến vận tải quốc tế không bị gián đoạn.

Một số nguồn tin cho biết, các thiết bị bay không người lái được triển khai trong khu vực đã hướng tới các tàu dân sự, song chưa ghi nhận thiệt hại đối với hoạt động vận tải. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran không tiến hành thêm các hành động nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Tehran “điều chỉnh hành vi một cách nhanh chóng”.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về khả năng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một khuôn khổ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: The Japan Times

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ không đồng tình với một số thông tin từ truyền thông Iran, làm gia tăng tính phức tạp của tiến trình thương lượng. Theo các nguồn tin, nếu biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên có thể bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày để cụ thể hóa các điều khoản thực thi. Địa điểm ký kết được cho là có thể tại Thụy Sĩ.

Cùng thời điểm, các quan chức khu vực, trong đó có Ai Cập và Pakistan, đã tiến hành trao đổi với phía Iran về tiến trình đàm phán, bày tỏ hy vọng các bên tận dụng cơ hội để thúc đẩy ổn định khu vực và giảm căng thẳng.

Minh Phương