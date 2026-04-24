Mừng Đại lễ, chào hè rực rỡ: Viettel tặng ưu đãi kép Data Roaming và Data 5G trong nước

Ngày 25/4/2026, đồng hành cùng khách hàng trong những chuyến du lịch, công tác nước ngoài dịp hè và chào đón mùa Đại lễ 30/04 – 01/05, Viettel Telecom chính thức triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho dịch vụ Roaming (Chuyển vùng quốc tế) mang tên “Hè sang rộn ràng, Data ngập tràn”. Chương trình mang đến ưu đãi "kép" chưa từng có, giúp khách hàng duy trì kết nối Internet tốc độ cao xuyên quốc gia với chi phí tối ưu nhất.

Theo đó, từ ngày 24/04/2026 đến hết ngày 31/05/2026, khách hàng đăng ký các gói cước Roaming trong danh sách sẽ nhận được đồng thời hai đặc quyền sau: Tặng thêm 30% dung lượng Data vào tài khoản gói cước chính khi đăng ký các gói Raoaming trong danh sách.

Ngoài ưu đãi tại nước ngoài, khách hàng đăng ký các gói Roaming quốc tế (trừ gói IRU1) còn được tặng kèm gói cước 5G10 (6GB sử dụng trong 24h) để truy cập Data khi ở trong nước.

Cú pháp đăng ký:

Nhắn tin SMS: Tengoicuoc gửi 191

Đăng ký qua app My Viettel, website https://vietteltelecom.vn/cvqt hoặc link https://www.myvt.vn/roaming

Để nhận ưu đãi gói 5G10 miễn phí, khách hàng soạn 5G10 gửi 191.

Lưu ý: Hạn sử dụng voucher gói 5G10 giá 0đ sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói Roaming. Đăng ký sau thời gian này, khách hàng sẽ sử dụng gói với giá 10.000đ

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ: "Mùa hè là thời điểm nhu cầu di chuyển quốc tế tăng cao. Với chương trình 'Hè sang rộn ràng, Data ngập tràn', chúng tôi mong muốn mang lại trải nghiệm lướt mạng mượt mà, giúp khách hàng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ và xử lý công việc từ xa mà không cần thay SIM hay phụ thuộc vào wifi công cộng. Bên cạnh đó, việc tặng kèm gói cước 5G10 sử dụng tại Việt Nam cũng giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ mạng vượt trội ngay khi vừa hạ cánh trở về quê hương. Viettel luôn tự hào là nhà mạng đồng hành cùng khách hàng trên mọi điểm đến.”

Với vùng phủ sóng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp giải pháp chuyển vùng quốc tế chất lượng cao, giá thành rẻ và thủ tục đăng ký đơn giản nhất tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, mời khách hàng liên hệ 198 (Miễn phí) hoặc truy cập website: https://vietteltelecom.vn/cvqt

Quyết Thắng